Quảng Ninh: Bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm khi đứng gần cột điện

Đời sống 04/05/2023 16:06

Sự việc thương tâm xảy ra tại địa bàn phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ điện giật khiến một bé trai 8 tuổi tử vong khi được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 4/5, UBND TP.Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra vụ một bé trai 8 tuổi tử vong khi đứng gần cột điện.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 30/4, Công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) nhận được thông tin về việc bé trai Đ.G.B (8 tuổi, trú tại tổ 2, khu Hiệp An 1, P.Phương Nam, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) bị điện giật, sau đó được người nhà đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP.Uông Bí đã cử tổ công tác phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và điều tra vụ việc.

Quảng Ninh: Bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm khi đứng gần cột điện - Ảnh 1
Cột điện nơi cháu bé 8 tuổi bị điện giật mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, một số người dân tại hiện trường, nạn nhân chỉ đứng gần cột điện nhưng cũng bị giật. Đáng chú ý, một người dân sống ngay sát hiện trường xảy ra sự việc thương tâm này bức xúc cho biết, cột điện trên mới được chuyển lắp mới ở đường từ đầu năm ngoái, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, người dân ở gần cột điện đã nhiều lần thấy hiện tượng khi mưa xong, khói bốc lên từ dây tiếp mát, từng có một người đàn ông bị điện giật khi xây dựng tường rào qua cột điện này.

Cũng theo người dân tại hiện trường, gia đình cháu B. có hoàn cảnh khó khăn, bố làm ruộng, còn mẹ làm công nhân tại một doanh nghiệp gần nhà.

Quảng Ninh: Bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm khi đứng gần cột điện - Ảnh 2
Công an TP Uông Bí có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngoài ra, Điện lực TP.Uông Bí (Điện lực Quảng Ninh) cũng đã cử đoàn đến thăm hỏi gia đình nạn nhân và đang chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân.

Đại diện Điện lực TP.Uông Bí cho biết, nhận định ban đầu của đơn vị nguyên nhân khiến nạn nhân giật điện là do chạm phải dây tiếp địa tại cột điện nói trên.

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