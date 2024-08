Trên bờ sông nơi phát hiện thi thể nạn nhân còn có một chiếc xe máy. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin từ VTCNews: Sáng 8/8, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể dưới sông Tiên.

Trước đó, tối 7/8, người dân huyện Tiên Phước phát hiện thi thể nam giới dưới sông Tiên, đoạn chảy qua cầu ST2, giáp ranh giữa xã Tiên Thọ và xã Tiên Lập. Trên bờ sông, người dân còn nhìn thấy chiếc xe máy mang BKS 92F 58xx nằm ngã, được cho là của nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: VTCNews)

Theo thông tin từ Đại Đoàn Kết: Ngay sau đó, người dân đã gọi báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tiên Phước khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

“Qua xác định danh tính, nạn nhân là Nguyễn X. Tr. (32 tuổi), ở xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước. Sau khi khám nghiệm tử thi nạn nhân, lực lượng Công an xác định nguyên nhân ban đầu anh Tr. tử vong là do ngạt nước. Cơ quan chức năng đã ban giao thi thể anh Tr. cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang được Công an huyện Tiên Phước tiếp tục điều tra làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước nói.

