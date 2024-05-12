Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân của một vụ án mạng làm một người chết và một người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 12/5, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người thương vong xảy ra ở TP Gò Công.

Theo cảnh sát, khoảng 11h cùng ngày, Nguyễn Minh Dũng (31 tuổi) cho rằng trước đây bị anh T.V.T. (43 tuổi) và ông T.V.X. (65 tuổi, dượng rể của T.) thường xuyên nói xấu mình nên tức giận.

Khu vực xảy ra án mạng - Ảnh: Dân Trí

Dũng mang 2 con dao đứng trước nhà (ở phường 1, TP Gò Công) chờ anh T. đi ngang qua để "giải quyết". Trông thấy anh T., Dũng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực làm nạn nhân gục xuống đường.

Theo thông tin từ VOV, vụ “ thanh toán” này làm ông Trần Văn Thắng tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu, còn ông Trần Văn Xệ bị thương tích nhẹ.

Cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Minh Dũng để phục vụ cho công tác điều tra.

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