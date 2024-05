Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân, sáng 12/5, UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã có báo cáo số 215/BC-UBND về vụ tai nạn xảy ra tại cầu tàu ở Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, khiến một bé gái 6 tuổi tử vong khi đang cùng gia đình đi du lịch ở nơi này.

Kết quả xác minh của Công an huyện Ninh Hải cho biết, trước đó vào sáng 11/5, một nhóm du khách gồm 6 người đến Bãi Kinh thuê tàu đáy kính Bích Tèo mang số hiệu KH-1041 có công suất 80 CV, do ông Nguyễn Anh Vương (SN 1971, trú ở thôn Bình Hưng, xã Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chở ra Nhà bè Bích Tèo trong khu vực đảo Bình Hưng, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải để ăn hải sản. Trong nhóm du khách nêu trên có vợ chồng anh Nguyễn Q (SN 1993, trú ở xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cùng hai con gái là Nguyễn Nhã U (SN 2018), Nguyễn Nhã T (SN 2020).