Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào hồ sơ vụ án, Trần Văn Nam (41 tuổi, ngụ An Giang) học hết lớp 5 thì nghỉ và đi làm thuê. Đầu năm 2022, Nam quen biết và nảy sinh tình cảm với bà Thái Cẩm C. (sinh năm 1984). Sau đó, bà ta cùng con riêng tới sống chung với Nam như vợ chồng. Sau thời gian chung sống, Nam và bà C. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, liên tục đánh nhau nên người phụ nữ này quyết định về sống tại nhà cậu ruột của mình tên là D. tại TP Châu Đốc (An Giang).

Rạng sáng 2/11/2022, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Nam nhớ lại việc bị người yêu ruồng bỏ và đang sống với người khác nên nảy sinh ý định đốt nhà ông D., giết người mình thương để trả thù.