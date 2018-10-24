Nước ép hành tây - 'Thần dược' ngăn ngừa lão hóa quý hơn vàng mà mọi phụ nữ đều phải biết

Dưới đây là các cách làm đẹp từ nước ép hành tây vô cùng hiệu quả và đơn giản.

Bên cạnh các tác dụng như ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, giảm căng thẳng bên trong cơ thể, cải thiện thị giác, hỗ trợ khả năng sinh sản..., sử dụng nước ép hành tây còn mang đến nhiều điều kỳ diệu cho làn da và mái tóc.

Theo nghiên cứu, gel chiết xuất từ ​​hành tây có thể cải thiện những vết sẹo mụn rất nhanh chóng. Dung dịch này này ngăn ngừa sự xuất hiện của vết sẹo bằng cách giảm sưng đỏ và viêm.

Nhờ giàu các đặc tính kháng khuẩn, chống nấm, nước ép từ hành tây hỗ trợ tăng cường sức khỏe làn da, đồng thời điều trị mụn trứng cá hiệu nghiệm.

Nghiên cứu này còn kết luận bằng nước ép hành tây có thể được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm trên da.

Các nghiên cứu đã chứng minh nước ép hành tây mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị mụn trứng cá và xóa mờ sẹo thâm - Ảnh: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản, thoa trực tiếp nước ép hành tây lên mặt, để trong 10 đến 15 phút. Sau đó, hãy rửa mặt bằng nước ấm. Nhưng hãy cẩn thận đừng để nước ép dính vào mắt.

Ngoài ra, không áp dụng nước ép hành tây trên vết thương hở, lở loét. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng phương pháp này.

Cách trị mụn bằng nước ép hành tây rất đơn giản nhưng hiệu quả mang lại vô cùng cao - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa

Theo các nghiên cứu, nguồn flavonoid và hợp chất chống oxy hóa trong nước ép hành tây có thể ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, trong đó có nếp nhăn - vấn đề vô cùng "cứng đầu".

Với đặc tính chống lão hóa, loại nguyên liệu này ức chế quá trình thoái hóa tế bào, từ đó duy trì làn da tươi tắn, căng mịn.

Hàm lượng lưu huỳnh dồi dào trong nước ép hành tây có khả năng thúc đẩy sản xuất collagen, góp phần nâng cao hiệu quả chống lão hóa sớm.

Giàu chất chống oxy hóa và tăng cường sản xuất collagen, nước ép hành tây ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da như nếp nhăn xuất hiện - Ảnh: Internet

Giảm rụng tóc

Lưu huỳnh trong nước ép hành tây có khả năng làm tăng sản xuất collagen, điều này cũng giúp tăng cường phát triển tóc.

Theo nghiên cứu của Iraq, loại nước ép này còn thúc đẩy tăng trưởng tóc và điều trị các tình trạng như rụng tóc, bạc sớm hay khô xơ.

Nước ép hành tây cũng làm cho mái tóc mềm mượt, óng ả hơn. Nhờ các đặc tính kháng khuẩn, loại nước này còn chống nhiễm trùng da đầu, ngăn ngừa gàu, nấm, mẩn ngứa.

Điều bạn cần làm chỉ là lấy nước ép hành tây thoa lên tóc và da đầu, giữ yên khoảng 10 phút rồi gội sạch như bình thường.

Ngoài dưỡng da, nước ép hành tây còn bảo vệ tóc và da đầu hiệu quả - Ảnh: Internet

Chỉ với 1 lọ nước ép hành tây, bạn có thể vừa chăm sóc làn da, ngăn ngừa lão hóa vừa nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe hiệu quả ngay tại nhà.