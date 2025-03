Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ nữ tài xế lái ô tô hiệu Mescedes tông 10 xe máy ở ngã tư Thủ Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc (SN 1984, ngụ TP Thủ Đức) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, căn cứ lời khai và khám nghiệm hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định nguyên nhân do nữ tài xế khi thấy đèn đỏ nên đưa chân đạp chân thắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan. Qua kiểm tra, cảnh sát ghi nhận bà Ngọc có mức cồn 0,664mg/lít khí thở và âm tính với ma túy.

Tuy nhiên, do thời điểm đó trong đầu nữ tài xế "rối bời" cộng với trong người có nồng độ cồn nên "thiếu tỉnh táo" đã đạp nhầm chân ga, lao thẳng đến ngã tư tông nhiều xe máy.

Sau đó, xe tiếp tục lao qua ngã tư chạy thêm một đoạn khoảng 50m nữa nữ tài xế mới "hoàn hồn" thả chân ga ra, xe dừng lại. Tại cơ quan công an, nữ tài xế tỏ ra ân hận với hành động của mình và mong pháp luật khoan hồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức và Công an phường Hiệp Phú khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan.