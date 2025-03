Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Ngọc (41 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra, bà Ngọc có giấy phép lái xe (GPLX) hạng B2 theo quy định. Vào 17h chiều 16/1, bà Ngọc điều khiển ô tô hiệu Mercedes biển số 51H - 699… lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, theo hướng đi Đồng Nai.