Thông tin về sự việc chập điện xảy ra sáng 18/3 tại bệnh viện, đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18/3, tại phòng máy không sử dụng của Khoa Chẩn đoán Hình ảnh đã xảy ra sự cố chập điện.

Ngay khi nhận được tin báo, đội phòng cháy chữa cháy của bệnh viện đã có mặt, xử trí kịp thời đảm bảo an toàn cho trang thiết bị và cơ sở vật chất trong phòng cũng như nhân viên y tế, người bệnh tại các phòng xung quanh.

Công an phường Hàng Bông đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ và vệ sĩ bệnh viện đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Các bác sĩ, y tế, bệnh nhân cùng nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương chạy xuống sân sau khi có báo động cháy - Ảnh: Báo Công Thương

Theo thông tin từ báo Công Thương, nhận được tin báo, Đội PCCC Công an quận Hoàn Kiếm đã cử lực lượng hỗ trợ, tuy nhiên không phải xử trí. Các lực lượng đã phối hợp kiểm tra an toàn. Đánh giá ban đầu, sự cố không gây mất an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, cũng như thiệt hại về cơ sở vật chất không đáng kể.

“Theo đánh giá ban đầu, sự cố không gây mất an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, cũng như thiệt hại về cơ sở vật chất không đáng kể. Hiện công tác kiểm tra, khắc phục đang được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và đưa hệ thống đón tiếp, khám chữa bệnh tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh trở lại vận hành ngay trong ngày để phục vụ người bệnh”, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin.

Hiện công tác kiểm tra, khắc phục đang được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và đưa hệ thống đón tiếp, khám chữa bệnh tại khoa Chẩn đoán hình ảnh có thể vận hành ngay trong ngày để phục vụ người bệnh.

