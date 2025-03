Sáng 18/3, thông tin từ UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An), 3 cô gái đi câu cá tại khu vực ao nước sâu ở ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú. Bất ngờ, một nạn nhân bị trượt chân rơi xuống ao tử vong, đã tìm thấy thi thể

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 18/3, các đơn vị chức năng thuộc UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể T.T.H.O. (SN 2007, ngụ Cần Đước, Long An) cho người nhà đưa về lo hậu sự. Công an xã Thanh Phú, huyện Bến Lức đang phối hợp với Tổ địa bàn huyện Bến Lức, Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 14h chiều 17/3, Trần Thị Hoàng Oanh (18 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), cùng hai bạn nữ khác rủ nhau đi câu cá tại khu vực thị trấn Bến Lức.

Sau đó, cả ba chạy xe máy đến khu vực ao nước thuộc ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức tiếp tục câu cá.

Khu vực ao nước nơi O. đi bắt ốc bị trượt chân ngã xuống ao - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Giao Thông, khi hai bạn ngồi trên bờ câu cá, Oanh đi vòng quanh khu vực ao để bắt ốc, bất ngờ bị trượt chân rơi xuống ao.

Do không biết bơi gặp ao nước sâu, rộng nên Oanh bị chìm xuống, đến khi hai bạn phát hiện kêu cứu và chạy đến cứu vớt nhưng bất thành.

Sau đó, cả hai bạn chạy ra ngoài đường lớn kiếm người cứu giúp. Khoảng 15 phút sau, có một người đàn ông chạy đến cùng hai bạn của Oanh quay vào ao tìm kiếm, vớt được thi thể nạn nhân đưa lên bờ, đồng thời trình báo công an.

Cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo người thân, gia đình của nạn nhân rất khó khăn, mẹ lớn tuổi có bệnh tật nên thường xuyên đau ốm nhưng hàng ngày phải đi bán vé số dạo để mưu sinh, Oanh ở nhà bắt ốc, câu cá phụ mẹ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân.

