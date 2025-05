Dù biết rõ K.D. và H.T. là con ruột nhưng Lê Tùng Vân vẫn nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với 2 người này, dẫn đến việc K.D. sinh 2 con vào các năm 2014 và 2015; còn H.T. sinh một con vào năm 2014.

Khi vụ việc gây xôn xao dư luận, vào tháng 12/2020, Lê Tùng Vân đã bàn bạc với 3 người con trai là Lê Thanh Hoàn Nguyên (35 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (30 tuổi) cùng bà Cúc soạn thảo hợp đồng mua bán tinh trùng giả mạo, ghi thời điểm vào tháng 1-2014, nhằm hợp thức hóa việc sinh con của K.D. và H.T. Hợp đồng này được bà V. viết lại theo nội dung do Hoàn Nguyên soạn sẵn.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy từ năm 2011 đến năm 2014, K.D. và H.T. không thực hiện bất kỳ phương pháp thụ tinh nhân tạo nào tại các cơ sở y tế trong và ngoài nước. Đồng thời, kết quả giám định cho thấy Lê Tùng Vân có quan hệ cha – con với cả 2 người phụ nữ trên và 3 đứa trẻ.

Cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ chứng minh K.D. và H.T. biết rõ Lê Tùng Vân là cha ruột, nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.

Lê Tùng Vân trong phiên tòa trước đó. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Tương tự, do bà V. đã qua đời và chưa có căn cứ xác định bà Cúc là đồng phạm, nên cơ quan điều tra cũng không xử lý hình sự. Việc làm giả hợp đồng của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và bà Cúc được xác định có mục đích che giấu hành vi phạm tội, nhưng chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do tuổi cao, sức khỏe yếu nên Lê Tùng Vân được cho tại ngoại.

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 19/4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về tội loạn luân.

Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo điều tra ban đầu, việc điều tra tội loạn luân xuất phát từ nguồn tin tố giác đối với ông Vân. Sau thời gian thụ lý điều tra, cơ quan điều tra có đủ chứng cứ xác định ông Vân có quan hệ loạn luân với con ruột khi sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Ông Vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Vào năm 2022, ông Vân cùng đồng phạm đã bị kết án 5 năm tù về tội "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Ông đã làm đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao, sức khỏe yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn.