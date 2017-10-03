Nhiều người đeo ảnh, tượng Phật trên người mà không biết rằng điều này có thể đang khiến họ gieo nghiệp xấu, có khả năng rước họa về sau.

Mới đây, cầu thủ Ronaldo (Real Madrid) đã hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ một số fan vì đăng bức ảnh dẫm chân lên tượng Phật với dòng chữ ‘Chào buổi sáng’. Họ cho rằng đây là hành vi bất kính với Phật, cho dù có thể anh không cố tình làm điều đó. Hoặc có thể bạn chưa quên chuyện các tín đồ đạo Phật Myanmar lên tiếng chỉ trích việc Vietnam Airlines thiết kế tà áo dài có in hình tháp xá lợi Phật chùa Shwedagon linh thiêng của nước này. Rút cuộc hãng hàng không quốc gia Việt Nam phải xin lỗi và rút lại thiết kế này.

Hiện nay, có không ít người – dù là tín đồ hay không – đeo ảnh, tượng Phật trên người như 1 món đồ trang sức. Nhiều người đeo tượng Phật trên cổ tay hoặc làm dây chuyền với mong muốn được thần thánh độ trì. Tuy nhiên, theo nhận định của các cao tăng thì đó là hành vi bất kính với Phật. Bởi vì theo thuyết pháp nhà Phật, thân thể con người vốn không trong sạch (bất tịnh), cho nên việc đeo hình tượng Phật bên người, nhất là khi vào nhà vệ sinh hay phòng ngủ thì càng không nên. Muốn được thần thánh ban phúc, trước hết bạn phải có sự thành kính. Việc đeo ảnh tượng hoặc dùng tượng Phật để trang trí, hoặc giẫm lên tượng để chụp ảnh…vv sẽ khiến bạn gieo nhân xấu và gặt quả đắng trong tương lai. Người ta gọi đó là Nhân quả. Cho dù không nhìn thấy bằng mắt thường, song bạn sẽ cảm nhận rõ ràng tác động của luật Nhân quả về sau.

Chia sẻ trên trang vntinnhanh.vn, thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang (Bà Rịa – Vũng Tàu), cho biết, Thánh tượng chỉ để thờ cúng, lễ bái chứ không được mang trên mình như trang sức hoặc đồ trang trí. Đó là hành vi thiếu hiểu biết và gieo nhân xấu, mất hết duyên với Phật pháp. Thượng tọa cho hay phải tôn kính thần phật trong từng lời nói, hành vi cử chỉ nhỏ nhặt để hưởng phước đức. Nhiều gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, lụn bại chỉ vì để ảnh, tượng Phật ở nơi thấp kém. Một số người khuyên rằng nếu bạn vẫn muốn đeo tượng Phật, khi tiếp xúc với những thứ ô uế hoặc vệ sinh tắm rửa thì hãy tháo ra và đặt ở nơi trang nghiêm, cao ráo. Không nên để ảnh, tượng Phật trong tủ hoặc hộp kín vì đó được coi là hành vi bất kính. Như ông bà ta vẫn nói: 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành', có một số điều kiêng kỵ bạn nhất định phải tuân theo để mang lại may mắn và bình an cho bản thân và gia đình. Đừng vì sự thiếu hiểu biết mà ảnh hưởng tới số phận của mình nhé. * Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Xem thêm: cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi, cách làm mứt cà rốt

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-nguoi-deo-anh-tuong-phat-tren-nguoi-ma-khong-biet-dieu-cuc-ky-quan-trong-nay-162724.html