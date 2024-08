Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 6/8, lãnh đạo UBND thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Thời điểm này, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy sang đường, thì một chiếc xe đầu kéo lao lên tông phải. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe đầu kéo tiếp tục lao vào hàng loạt ki ốt bên quốc lộ.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, 3 người khác (1 phụ nữ và 2 trẻ em) trong các ki ốt bị thương nhẹ. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, các ki ốt và nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Việt.

Trước đó khoảng 8h, xe đầu kéo biển số TP HCM do Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, quê Nghệ An) lái container biển số 50H- 058.81 kéo theo rơ mooc biển số 51R-095.11, đi hướng huyện Đắk Mil đến huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Khi đến Km1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ Đắk R’la (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), xe container do Nghĩa điều khiển đã va chạm với xe container biển số 50H-450.00 kéo theo rơ moóc biển số 61R-016.88, do Nguyễn Sỹ Trường (36 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe container do Nghĩa điều khiển tiếp tục lao vào 5 nhà dân bên đường. Hậu quả, em D. và em Q. đang ở trong nhà bị tử vong tại chỗ. Một người khác trong nhà bị thương rất nặng và cũng tử vong sau đó.