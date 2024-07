Vụ việc xảy ra tại bản Chiếng Huống, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, ngôi nhà bị đốt cháy, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ báo PLO: Sáng 24-7, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ cháy nhà dân ở bản Chiếng Huống (xã Quang Phong, huyện Quế Phong).

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 15-7, Công an xã Quang Phong nhận được tin báo của chị Lang Thị L. (38 tuổi, ngụ bản Chiếng Huống, xã Quang Phong) về việc ngôi nhà ba gian của gia đình bị người khác đốt cháy. Ngoài cháy nhà thì toàn bộ tài sản của gia đình chị L. cũng bị cháy hoàn toàn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: PLO)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong sau đó đã phối hợp với VKSND huyện và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu giám định để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin: Quá trình điều tra xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, biết không thể che dấu hành vi vi phạm của mình nên đến gần 4h ngày 15/7/2024, đối tượng Ngô Đình N. (SN 1988, chồng chị L.), đã đến Công an xã Quang Phong xin đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu N. khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng nên đã tự đốt nhà mình để "cảnh cáo".

