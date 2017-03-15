Nếu thuộc 6 kiểu bàn tay này bạn sẽ giàu có cả đời

Hôm nay, từ góc độ phân tích về thuật xem tay, chúng tôi sẽ giúp bạn xem làm thế nào để biết tài vận của bản thân.

Trong cuộc sống, nhiều người luôn hy vọng rằng mình sẽ có được nhiều may mắn về tài vận. Vậy thì, làm thế nào để có được sự giàu sang và phú quý?

Người sở hữu một bàn tay đầy đặn thường có con đường tài vận phong phú, của cải sung túc. Thông thường họ có một thực lực kinh tế nhất định, gia sản nhiều. Trong cuộc sống họ có thu nhập cao, thường không thiếu tiền tiêu, cả một đời thường không phải lo lắng về tiền bạc.

2. Lòng bàn tay hõm hoặc trũng

Hãy duỗi thẳng tay ra. Nếu như tâm lòng bàn tay bạn bị hõm hay trũng sâu rõ ràng, cụ thể là giữa bàn tay có một đường hõm. Điều đó nói lên rằng người này rất dễ dàng giàu có, có tiền để chi tiêu, hơn nữa nhiều tiền để tích trữ.

3. Bàn tay có nhiều vằn chỉ tiền tài

Ở gần ngón áp út và dưới gốc của ngón út, nếu có nhiều nếp nhăn nhỏ, nó chính là những vằn chỉ tiền tài. Đường vằn càng nhiều thì càng rõ nét.

4. Bàn tay có hình dáng “Nguyên bảo” (đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa)

Cái gọi là hình dạng “Nguyên bảo” là gần với dạng hình thang. Những đường kẻ nhỏ trong tay, nếu như có thể kết hợp thành dạng của hình thang, hơn nữa còn kín lại. Điều này nói lên rằng bạn sở hữu một kho bạc lớn, nó tượng trưng cho lượng tài chính dồi dào, nhiều tài sản như nhà, xe hơi…

5. Toàn bộ bàn tay tương đối mảnh mai

Những ngón tay dài, toàn bộ bàn tay trông mảnh mai dài thon. Những người này về mặt tài vận thường không bao giờ phải làm nhữngt? việc nặng nhọc lao động chân tay. Họ thường làm những công việc có mức thu nhập cao và những nghề nghiệp nhẹ nhàng thoải mái. Đồng thời họ thích chi tiêu, tận hưởng cuộc sống.

Để giúp cho bản thân không lúc nào thiếu tiền, họ thường có các ý tưởng giúp kiếm được tiền nhiều hơn. Những người này thuộc tuýp người có nhiều thu nhập, đồng thời họ cũng chi tiêu nhiều hơn.

6. Người sở hữu lòng bàn tay màu sắc hồng nhuận

Duỗi thẳng bàn tay, nếu lòng bàn tay nhợt nhạt và cứng nhắc, nó nói lên rằng người này thường phải làm những công việc khó khăn vất vả, và trên lĩnh vực tiền tài cũng thường gặp khó khăn. Nếu như lòng bàn tay hồng nhuận, trắng hồng, thì người có tướng tay như vậy thuộc tướng có phúc. Họ thường không cần phải nỗ lực nhiều nhưng vẫn hưởng giàu sang, không bao giờ thiếu tiền.

Vậy bạn thuộc tuýp tay nào trên đây? Hãy cùng kiểm tra xem.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

ST

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