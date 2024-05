Nằm cạnh giường của anh Quân là gia đình cháu Nguyễn Lê Thảo Nguyên (16 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, hành khách xe Quốc Cường) và hai người thân khác cũng đang bị thương. Thảo Nguyên được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

"Cháu choáng rồi ngất xỉu. Khi được mọi người kéo ra, cháu rất khó thở, tức ngực. Lúc ấy trời tối đen, xung quanh ai cũng kêu khóc hoảng loạn, nhiều người còn chảy máu rất nhiều", cháu Nguyên nói.

Nạn nhân Nguyễn Lê Thảo Nguyên - Ảnh: VTC News

Anh Rơ Mah Long (29 tuổi, trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) cho biết, anh vừa bắt xe tuyến từ Đà Lạt về Chư Sê. Sau khi xuống ở Chư Sê thì tiếp tục bắt xe khách của hãng Cô Hai để về nhà tại huyện Phú Thiện.

"Lúc mới lên xe tôi ngồi phía trước với tài xế. Tài xế điều khiển xe chạy rất nhanh. Vừa lên xe khoảng 2 phút thì gặp nạn. Cũng là dân tài xế, nhưng thấy xe khách chạy nhanh quá. Khách vừa lên xe, tài xế đã tăng tốc chạy. Khi gần tới ngã tư thì xe không có dấu hiệu giảm tốc độ. Lúc này hai xe tông nhau, tôi lộn nhào về phía trước, sau đó ngã xuống ven đường", anh Long kể lại.

Theo thông tin từ báo Gia Lai Online, đang được điều trị tại bệnh viện, ông Nguyễn Công Dân (tài xế điều khiển xe ô tô khách BKS 51B-294.89) vẫn còn rất hoang mang sau vụ tai nạn bất ngờ.

Tài xế Dân cho hay: "Tôi là tài xế chạy tuyến từ TP Hồ Chí Minh về thị xã Ayun Pa (Gia Lai). Vụ va chạm giữa 2 xe khách xảy ra quá bất ngờ, sau cú tông mạnh tôi cảm thấy choáng váng. Hiện tôi đang chờ người nhà đến để dẫn đi mổ vết thương do vụ tai nạn gây ra. Vụ việc diễn ra quá nhanh nên tôi vẫn chưa thể hình dung được”.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 30/4, xe khách giường nằm hiệu Cô Hai BKD:51B 294.89 do tài xế Nguyễn Công Dân (trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển chạy tuyến Hà Nội - Krông Pa (Gia Lai) khi đến nút giao giữa đường tránh Quốc lộ 14 (đoạn qua huyện Chư Sê) đã va chạm với xe khách (logo Quốc Cường) BKS: 47B - 020.26 do tài xế Đinh Văn Hùng điều khiển chạy tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Gia Lai Online

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe Cô Hai có 19 người, gồm hành khách và người của nhà xe. Xe khách Quốc Cường chở trên 30 người. Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 17 người bị thương, 2 xe khách hư hỏng nặng.

Kết quả xác minh, kiểm tra ban đầu xác định, 2 lái xe không có cồn. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra ma túy đối với 2 tài xế. Lực lượng chức năng xác định cả 2 tài xế đều có giấy phép lái xe, còn hạn sử dụng; 2 xe khách còn hạn đăng kiểm.

Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô khách BKS 51B- 294.89 ghi nhận tốc độ xe lúc 03 giờ 01 phút 14 giây là 86 km/h, lúc 03 giờ 01 phút 24 giây là 83 km/h, lúc 03 giờ 01 phút 34 giây là 84 km/h. Đối với xe ô tô khách BKS: 47B - 020.26, tại thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng không ghi nhận được tốc độ do xe không có dữ liệu thiết bị hành trình.