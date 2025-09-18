Kể lại sự việc, anh Đ. cho hay, đầu giờ chiều 17/9, quán của gia đình anh tiếp đón một nhóm khách. Một người trong số đó từng đến quán 2-3 lần, còn những người khác là lần đầu lui tới.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 18/9, anh Ngô Minh Đ. (SN 1997, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) vẫn chưa hết choáng khi kể lại xử việc bị hành hung tại quán cà phê của gia đình. Anh Đ. cho biết, mình chính là nạn nhân trong vụ "tổng tài" ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội.

Trong quá trình trò chuyện, hai vị khách là nam đã hút thuốc lá. Thời điểm này, trong quán có khá đông người ngồi ở các bàn xung quanh.

“Những lần trước, vị khách cũ ngồi ngoài hiên nhưng do hôm qua mưa, anh và những người đi cùng chọn ngồi bàn trong nhà”, anh Đ. kể.

Anh Đ. bị tát và đấm ngã xuống đất - Ảnh: Báo Dân trí

Thấy việc hút thuốc của khách gây ảnh hưởng tới mọi người, anh Đ. đã 2 lần ra nhắc nhở vị khách với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng khách vẫn tiếp tục sử dụng thuốc lá trong quán.

“Chúng tôi cũng đã treo biển mong khách hợp tác không hút thuốc lá trong phòng kín. Khi thấy khách không tuân thủ, tôi nhắc nhở thêm nhưng không ngờ lại hứng chịu trận đòn của khách”, anh Đ. nói.

Không khí trong quán ngày một ngột ngạt, anh Đ. đã thắp nến thơm nhưng vẫn không xử lý được mùi khói thuốc lá. Nam thanh niên quyết định ra nhắc vị khách lần thứ 3. Ngay khi anh vừa quay trở lại quầy thì bị 1 người trong nhóm khách tiến đến hành hung.

“Tôi bị tát rất mạnh, cú đấm khiến tôi ngã văng xuống sàn. Tôi đã giơ tay ra để đỡ nhưng không kịp”, anh Đ. kể.

Người đàn ông giơ giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhân viên thu ngân bị hành hung tại quán cà phê, trong một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy.

Nguyên nhân được cho là nam nhân viên thấy nhóm khoảng 5 khách hàng hút thuốc lá trong khu vực cấm hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên nhắc nhở. Thấy nhóm khách không dừng hút thuốc, nhân viên tiếp tục nhắc.

Sau đó, một nam thanh niên mặc vest, quần âu, đi giày tây có động tác giơ tay. Ngay lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

Camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông mặc vest giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán.