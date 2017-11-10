Một số hình ảnh đẹp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Để giúp bạn gửi gắm tình cảm chân thành của mình đến thầy cô, dưới đây là tổng hợp một số hình ảnh thiệp đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mà bạn có thể tham khảo. Chúng bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt nên bạn sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình được một cái phù hợp nhất.

Không còn bao lâu nữa là tới ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Từ khắp nơi, hoa, thiệp, quà tặng hay tranh ảnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đều được bày bán rất nhộn nhịp. Quả không khó để tìm thấy một món quà vừa hợp với túi tiền và vẫn tràn đầy ý nghĩa.

Nếu bạn thích ảnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 có in câu đối thì tấm thiệp này rất ưng ý. “Tình thầy nghĩa cô, ngà đời ghi nhớ” - câu đối này gần như đã thể hiện được tấm lòng của học trò đối với thầy cô giáo. Tình nghĩa ấy không thể nào chỉ ngày một ngày hai có thể diễn tả được mà nó khắc sâu theo thời gian và chẳng bao giờ nhạt nhòa trong tâm trí của chúng ta. Làm sao có thể quên được những lần thầy không quản ngại nắng mưa, gió bão, vẫn với chiếc xe đạp cọc cạch lặn lội đến trường để dạy cho trẻ thơ từng con chữ. Làm sao có thể quên được những lúc cô ân cần chăm sóc, quan tâm chúng ta như người Mẹ. Cô chuyện trò, chia sẻ với chúng ta những trải nghiệm đường đời, những bài học mà cô đã đúc rút được với mong ước ta có thể tìm thấy ước mơ và đam mê của mình. Rồi lúc ta trưởng thành, đã “đủ lông, đủ cánh” để đi tìm chân trời mới, cô vẫn dõi theo và vẫn coi ta như là cô cậu học trò ngày nào. Với thầy cô, chúng ta mãi mãi là những chú chim non bé nhỏ.

Ảnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam này phù hợp để gửi đến cô giáo bởi như bạn có thể thấy, thiệp có rất nhiều màu sắc tươi sáng, sặc sỡ. Những bông hoa tươi thắm tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và tình cảm chân thành của học trò muốn gửi đến cô với lòng biết ơn không kể xiết.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn một số hình ảnh ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dưới đây với ý nghĩa tương tự.

Tấm thiệp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 này với hình ảnh cô giáo đang nhận quà của các em học sinh, bóng bay và nhân vật được thiết kế ngộ nghĩnh rất phù hợp để các bé gắn vào quà tặng thầy cô giáo. Hình ảnh vui tươi, nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên niềm vui chắc chắn sẽ mang đến cho thầy cô rất nhiều bất ngờ và hạnh phúc.

Đối với những ai thích hình ảnh ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với lời chúc mừng bằng tiếng Anh thì một số tấm thiệp dưới đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

“Nếu không có thầy, chúng con sẽ lạc lối. Cảm ơn thầy vì đã dẫn đường, truyền cảm hứng và giúp chúng con có được thành công như hôm nay”. Hay “Mục đích của một nhà giáo không phải là tạo ra học sinh với hình ảnh của chính mình mà là phát triển những học sinh mà có thể tạo ra hình ảnh của riêng chúng”. Những câu chúc này không chỉ thể hiện được tình cảm của học trò mà còn nhấn mạnh được tầm quan trọng của người giáo viên. Họ là những con người với sứ mệnh giúp học sinh nhận ra được đâu là thế mạnh của chúng và hướng dẫn học sinh các cách để phát huy những lợi thế này. Nếu như không có thầy cô thì có lẽ chúng ta sẽ rất khó để có thể định hình cho mình một hướng đi trong tương lai phù hợp nhất.