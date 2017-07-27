Mọi vận "xui tận mạng" đều được giải sạch chỉ với 1 nắm muối, đã giải là hết đen

Đời sống 27/07/2017 11:03

Muối được biết đến là loại gia vị rẻ tiền, dễ sử dụng và cho hiệu quả giải vận đen nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Theo thuyết phong thủy, vị mặn của muối còn giúp tình cảm gia đình mặn mà. Các thành viên yêu thương, quan tâm và chia sẻ với nhau hơn, thắt chặt tình thân.

Mọi vận 'xui tận mạng' đều được giải sạch chỉ với 1 nắm muối, đã giải là hết đen - Ảnh 1
Muối có thể hấp thu những nguồn năng lượng tiêu cực

Không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" để nói đến những tác dụng phong thủy, giải vận của muối. Với quan niệm vị mặn của muối giúp xua đuổi tà ma, đẩy lùi những luồng khí độc, rước may mắn bình an cho gia chủ đầu năm người Việt thường mua muối cúng, sau đó rải quanh nhà để trừ tà giải hạn. 

Để có thể thoát khỏi các vận xui, bạn chỉ cần cho một ít muối vào tay phải nếu là nữ giới, cho vào tay trái nếu là nam giới. Sau đó, cầm nắm muối này ném qua vai trái của mình. Mọi sự xui xẻo, không may sẽ theo nắm muối kia mà ở lại phía sau lưng, không còn quấy nhiễu đến bạn nữa.

Những tác dụng khác của muối:

- Nếu năm nay bạn gặp sao xấu, ngoài dâng sao giải hạn bạn có thể dùng muối để xông khắp nhà, hoặc hòa chút muối vào nước để tắm cũng giúp giải hạn, thanh tẩy cơ thể. 

- Những gia đình thường xuyên xảy ra xung đột, vợ chồng lục đục hãy cho một ít muối vào chén và để ở góc phòng ngủ. Trước khi đi ngủ lấy thêm một ít muối rắc khắp sàn nhà, đến sáng hôm sau thức dậy hãy đi chân trần lên lớp muối này. Đảm bảo, vợ chồng từ nay sẽ trở nên thuận hòa.

- Kiến rất sợ muối, do đó nếu nhà bạn thường bị lũ kiến phá phách, hãy rắc muối xung quanh nhà dám chắc không còn một con kiến nào dám bén mảng đến gần.

*Thông tin mang tính tham khảo

 

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Từ khóa:   phong thuỷ mẹo hay

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