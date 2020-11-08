Mở chi nhánh 4, AB Beauty World “chơi” sốc bán khẩu trang giá 1.000đ

Cũng như ba siêu thị trước, siêu thị AB Beauty World thứ 4 đặt tại 198A Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, quận Bình Tân có diện tích gần cả ngàn mét vuông, thiết kế trang trí hiện đại, đẹp mắt và quy tụ hơn 500 thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Đây sẽ là địa chỉ để những tín đồ mỹ phẩm yên tâm lựa chọn những items yêu thích của mình mà không phải băn khoăn về nguồn gốc, chất lượng.

Siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World 4 có hơn 15.000 sản phẩm đến từ 500 thương hiệu nổi tiếng như: Estee Lauder, M.A.C, L’Oréal, Maybelline, Anessa, Bioderma, Laneige, Missha, Eucerin, Senka, Some By Mi, Klairs, Australis, Paula’s Choice, Avène...Nhân dịp khuyến mãi, hàng ngàn mỹ phẩm từ những thương hiệu hàng đầu này được giảm giá đến 50%.

AB Beauty World còn đồng hành với các nhãn hàng nổi tiếng như: Vichy, La Roche-Posay, MAC, Bioderma, Senka, Curel, Love Beauty And Planet, Bio-Essence, Dr.Morita, B.O.M, Skin Doctor… triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng như trải nghiệm Test sản phẩm tại cửa hàng, giá bán cực kì ưu đãi, mua 1 tặng 1.

AB Beauty World không chỉ có mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng da mà còn nổi trội với những dòng nước hoa từ các thương hiệu lớn trên thế giới như CK, Lancôme, DKNY, Gucci, Blvgari…và những mặt hàng chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình từ phụ nữ đến nam giới, người lớn đến trẻ em.

Những thương hiệu thực phẩm chức năng hàng đầu thế giới như Blackmores, DHC, Astalift, PN Kids, Kinohimitsu,...cũng có mặt tại siêu thị thứ 4 - 198A Mã Lò, Bình Tân với cam kết chính hãng, hàng đảm bảo nhập khẩu chính ngạch và giá ưu đãi so với thị trường từ 10-20%. AB Beauty World còn có cả phụ kiện làm đẹp từ cọ, kềm, sản phẩm chăm sóc tóc và móng, râu… từ những thương hiệu uy tín nhất Việt Nam lẫn hàng ngoại nhập chính hãng sẽ làm hài lòng khách hàng.

Ngoài giảm giá “sốc” hàng ngàn sản phẩm chính hãng, nhân dịp khai trương siêu thị mỹ phẩm thứ 4, AB Beauty World tại 198A Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân còn có hoạt động khuyến mãi đặc biệt để tri ân khách hàng như 2.000 vouchers khẩu trang y tế bốn lớp chuẩn y khoa giá chỉ 1.000 đồng, mua trên một triệu đồng được bốc thăm trúng thưởng lên đến một triệu đồng…

Sự xuất hiện của siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World với quy mô cực khủng tại quận Bình Tân, hứa hẹn là một tin vui cho những khách hàng ở khu vực này và lân cận. Không cần phải vào các trung tâm thương mại lớn tại trung tâm TP, cũng không phải mua hàng xách tay khó kiểm soát chất lượng, siêu thị AB Beauty World 4 chính là một trung tâm thương mại thu nhỏ mà chị em ở quận Bình Tân và lân cận tha hồ checkin và mua sắm.

Trong 2 khung giờ từ 8h - 12h và 18h - 21h ngày 11/11, những khách hàng đầu tiên đến mua sắm sẽ được mua Khẩu trang y tế bốn lớp chuẩn y khoa giá chỉ 1.000đ (mỗi người mua tối đa 2 hộp). 100 khách hàng đầu tiên có hoá đơn trên một triệu đồng sẽ được tham gia Vòng quay may mắn trúng thưởng 100% với phần quà trị giá từ 100.000 đồng- 1 triệu đồng trong 3 ngày 11,12,13/11.

Chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World đã có mặt tại: 117 Pasteur, P. 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

55B Phan Đăng Lưu, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

295-297-299 Lê Đại Hành, P.13, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh

198A Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Sắp khai trương:

236K Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

198 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

388 - 390 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

410 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

AB Beauty World còn có website www.abbeautyworld.com và fanpage Siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World (https://www.facebook.com/ABBeautyWorld). Khách hàng mua sắm online được giao hàng nhanh miễn phí toàn TP.HCM (trừ huyện) trong vòng 4 giờ xuyên tuần, kể cả chủ nhật với hóa đơn từ 299 ngàn đồng.