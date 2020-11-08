Mở chi nhánh 4, AB Beauty World “chơi” sốc bán khẩu trang giá 1.000đ

Đời sống 08/11/2020 09:55

AB Beauty World - chuỗi siêu thị mỹ phẩm chính hãng dành cho cả gia đình tiếp tục “bành trướng” quy mô khi tiếp tục khai trương siêu thị thứ 4 vào ngày 11.11 tới đây với hàng loạt “bão” sale cực lớn và nhiều chương trình giảm giá sốc.

Mở chi nhánh 4, AB Beauty World “chơi” sốc bán khẩu trang giá 1.000đ - Ảnh 1

Cũng như ba siêu thị trước, siêu thị AB Beauty World thứ 4 đặt tại 198A Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, quận Bình Tân có diện tích gần cả ngàn mét vuông, thiết kế trang trí hiện đại, đẹp mắt và quy tụ hơn 500 thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Đây sẽ là địa chỉ để những tín đồ mỹ phẩm yên tâm lựa chọn những items yêu thích của mình mà không phải băn khoăn về nguồn gốc, chất lượng.

Mở chi nhánh 4, AB Beauty World “chơi” sốc bán khẩu trang giá 1.000đ - Ảnh 2

Siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World 4 có hơn 15.000 sản phẩm đến từ 500 thương hiệu nổi tiếng như: Estee Lauder, M.A.C, L’Oréal, Maybelline, Anessa, Bioderma, Laneige, Missha, Eucerin, Senka, Some By Mi, Klairs, Australis, Paula’s Choice, Avène...Nhân dịp khuyến mãi, hàng ngàn mỹ phẩm từ những thương hiệu hàng đầu này được giảm giá đến 50%.

Mở chi nhánh 4, AB Beauty World “chơi” sốc bán khẩu trang giá 1.000đ - Ảnh 3 

AB Beauty World còn đồng hành với các nhãn hàng nổi tiếng như: Vichy, La Roche-Posay, MAC, Bioderma, Senka, Curel, Love Beauty And Planet, Bio-Essence, Dr.Morita, B.O.M, Skin Doctor… triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng như trải nghiệm Test sản phẩm tại cửa hàng, giá bán cực kì ưu đãi, mua 1 tặng 1.

Mở chi nhánh 4, AB Beauty World “chơi” sốc bán khẩu trang giá 1.000đ - Ảnh 4

AB Beauty World không chỉ có mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng da mà còn nổi trội với những dòng nước hoa từ các thương hiệu lớn trên thế giới như CK, Lancôme, DKNY, Gucci,  Blvgari…và những mặt hàng chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình từ phụ nữ đến nam giới, người lớn đến trẻ em.

Mở chi nhánh 4, AB Beauty World “chơi” sốc bán khẩu trang giá 1.000đ - Ảnh 5

Những thương hiệu thực phẩm chức năng hàng đầu thế giới như Blackmores, DHC, Astalift, PN Kids, Kinohimitsu,...cũng có mặt tại siêu thị thứ 4 - 198A Mã Lò, Bình Tân với cam kết chính hãng, hàng đảm bảo nhập khẩu chính ngạch và giá ưu đãi so với thị trường từ 10-20%. AB Beauty World còn có cả phụ kiện làm đẹp từ cọ, kềm, sản phẩm chăm sóc tóc và móng, râu… từ những thương hiệu uy tín nhất Việt Nam lẫn hàng ngoại nhập chính hãng sẽ làm hài lòng khách hàng.

Mở chi nhánh 4, AB Beauty World “chơi” sốc bán khẩu trang giá 1.000đ - Ảnh 6

Ngoài giảm giá “sốc” hàng ngàn sản phẩm chính hãng, nhân dịp khai trương siêu thị mỹ phẩm thứ 4, AB Beauty World tại 198A Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân còn có hoạt động khuyến mãi đặc biệt để tri ân khách hàng như 2.000 vouchers khẩu trang y tế bốn lớp chuẩn y khoa giá chỉ 1.000 đồng, mua trên một triệu đồng được bốc thăm trúng thưởng lên đến một triệu đồng…

Mở chi nhánh 4, AB Beauty World “chơi” sốc bán khẩu trang giá 1.000đ - Ảnh 7

Sự xuất hiện của siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World với quy mô cực khủng tại quận Bình Tân, hứa hẹn là một tin vui cho những khách hàng ở khu vực này và lân cận. Không cần phải vào các trung tâm thương mại lớn tại trung tâm TP, cũng không phải mua hàng xách tay khó kiểm soát chất lượng, siêu thị AB Beauty World 4 chính là một trung tâm thương mại thu nhỏ mà chị em ở quận Bình Tân và lân cận tha hồ checkin và mua sắm.

Trong 2 khung giờ từ 8h - 12h và 18h - 21h ngày 11/11, những khách hàng đầu tiên đến mua sắm sẽ được mua Khẩu trang y tế bốn lớp chuẩn y khoa giá chỉ 1.000đ (mỗi người mua tối đa 2 hộp). 100 khách hàng đầu tiên có hoá đơn trên một triệu đồng sẽ được tham gia Vòng quay may mắn trúng thưởng 100% với phần quà trị giá từ 100.000 đồng- 1 triệu đồng trong 3 ngày 11,12,13/11.

Chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World đã có mặt tại:

  • 117 Pasteur, P. 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
  • 55B Phan Đăng Lưu, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
  • 295-297-299 Lê Đại Hành, P.13, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
  • 198A Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Sắp khai trương:

  • 236K Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  • 198 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
  • 388 - 390 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • 410 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

AB Beauty World còn có website www.abbeautyworld.com và fanpage Siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World (https://www.facebook.com/ABBeautyWorld). Khách hàng mua sắm online được giao hàng nhanh miễn phí toàn TP.HCM (trừ huyện) trong vòng 4 giờ xuyên tuần, kể cả chủ nhật với hóa đơn từ 299 ngàn đồng.

Người bán cà phê mắc COVID-19 ở Đà Nẵng từng tiếp xúc nhiều người ở chợ

Người bán cà phê mắc COVID-19 ở Đà Nẵng từng tiếp xúc nhiều người ở chợ

Trong số những ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng có một người làm nghề bán cà phê và người này từng tiếp xúc với rất nhiều tiểu thương tại chợ ở Đà Nẵng.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu trợ sau lũ cứu trợ miền Trung GREENFEED

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít