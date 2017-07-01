Mẹo vặt trang điểm cực hay dành cho phái đẹp

Do đó, hãy thử ngay những mẹo vặt vô cùng đơn giản sau đây để giúp tái chế dụng cụ và tiết kiệm tối đa thời gian trang điểm:

Mỗi ngày, chị em thường mất hàng tiếng đồng hồ để trang điểm trước khi ra ngoài. Chẳng may dụng cụ make up bị hư, mascara khô hay bấm mi quá lâu nhưng vẫn không cong... sẽ làm cho chị em mất nhiều thời gian.

Việc chải mascara đòi hỏi chị em phải kiên nhẫn và tỉ mỉ vì rất dễ bị lem, nhất là phần lông mi dưới mắt. Đây là một trong những công đoạn tốn khá nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần áp một chiếc muỗng nhựa dưới mắt, các nàng đã có thể chải mascara cho mi dưới nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn.

Kẻ mắt với băng keo

Nếu muốn kẻ mắt hai bên đều nhau thì dùng một mẩu băng keo dính dán ngay cuối đuôi mắt để thực hiện dễ dàng và chuẩn xác. Cách làm đơn giản này giúp chị em tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Chú ý hãy dán băng keo giấy dán vào tay rồi gỡ ra vài lần trước khi dán lên mặt để giảm bớt độ dính và sẽ không làm hỏng lớp kem phấn.

Xử lý mascara khô

Mascara để lâu ngày không dùng đến rất dễ bị khô. Bạn có thể dùng thuốc nhỏ mắt hay thuốc ngâm contact lens nhỏ vào sẽ giúp mascara hết vón cục và dễ chải hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tận dụng dầu dừa cũng hiệu quả không kém.

Giữ son môi lâu trôi

Son môi là thứ không thể thiếu để làm tăng vẻ quyến rũ cho các cô gái nhưng lớp son sẽ nhanh trôi mất trong quá trình ăn uống. Chính vì vậy, sau khi tô xong, hãy dùng một miếng khăn giấy ép lên môi rồi phủ thêm một lớp phấn. Cách này sẽ tạo màu son lì và giữ lâu trôi.

Dùng cọ kẻ mắt che sẹo mụn

Đối với làn da mụn hay có nhiều sẹo mụn, thay vì dùng miếng mút trang điểm các nàng nên dùng cọ kẻ mắt để bôi kem che khuyết điểm sẽ chính xác và hiệu quả hơn nhiều. Bạn dùng cọ thấm kem, chấm trực tiếp lên vết thâm để tạo lớp che phủ tự nhiên.

Giúp lông mi cong

Nếu bấm lông mi nhiều lần nhưng vẫn không có độ cong như bạn mong muốn thì thử ngay cách dùng máy sấy tóc để hâm nóng cây kẹp lông mi. Trước khi bấm, chị em nên dành ra từ 5 đến 7 giây để làm nóng dụng cụ. Mẹo vặt này sẽ làm cho lông mi cong đẹp suốt cả ngày dài.