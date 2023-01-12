Mẹo vặt gia đình: Mách bạn cách thông tắc bồn vệ sinh/cống đơn giản mà luôn phát huy hiệu quả

Bạn từng đau đầu vì bị tắc bồn vệ sinh/cống? Mùi hôi thối bốc ra từ bồn vệ sinh/cống bốc ra khó chịu, mà dội nước thì lại không thoát? Vậy có cách nào thông tắc bồn vệ sinh/cống đơn giản không? Câu trả lời là CÓ nhé. Cụ thể là các giải pháp nào, hãy cùng tham khảo một vài cách thông tắc bồn vệ sinh/cống đơn giản sau đây!

Cách thực hiện cũng rất đơn giản như sau:

Baking soda có tác dụng rất tốt trong việc phân hủy các chất hữu cơ, làm mềm và phá hủy các lớp mềm bám trên đường ống. Muối có tác dụng trung hòa các mẩu nhỏ hữu cơ trong ống và đẩy chúng đi dễ dàng hơn.

Cho dung dịch baking soda với giấm vào bồn đã có bột bakingsoda để giúp thông tắc cống an toàn!

- Pha baking soda với muối, giấm táo (nếu không có giấm táo thì bạn có thể sử dụng nước oxy già để thay thế cũng được) để tạo thành một dung dịch đồng nhất rồi tiến hành đun nóng dung dịch vừa tạo thành.

- Tiếp đó, cho bột baking soda, muối vào đường ống bị tắc.

- Sau đó cho nước nóng vào để thông, rồi thêm tiếp dung dịch vừa pha để tăng hiệu quả thông cống.

- Cuối cùng, xả nước thật mạnh để trôi rác trong đường ống là được.

2. Dùng Pít tông, móc quần áo dùng để thông tắc bồn vệ sinh/cống nhanh chóng

Pít tông là cách thông tắc bồn vệ sinh/cống đơn giản nhất mà bạn có thể làm. Một chiếc pít tông nhẹ đậy chặt phía trên miệng cống và đẩy/hút liên tục. Các cục tắc trong cống sẽ đi theo áp lực đẩy của pít tông mà trôi theo dòng nước. Cách này chỉ áp dụng được với các cục tắc có kích thước nhỏ và không quá phức tạp trong đường ống.

Dùng pít tông thông tắc cống là một cách làm phổ biến được nhiều người áp dụng!

Trong trường hợp nhà bạn không có pít tông thông cống thì bạn có thể tự chế một dụng cụ thông cống tự chế từ móc quần áo. Cách thực hiện như sau:

- Lấy móc quần áo bằng nhôm hoặc thép (nhựa thì không dùng được do không uốn được).

- Tiến hành uốn hướng kéo dài, cố gắng giữ nguyên đầu móc (Bạn nên chỉnh đầu móc phù hợp với kích thước của miệng cống).

- Sau đó cho một đầu móc nhọn vào trong cống và đẩy mạnh như hình.

- Cuối cùng, sử dụng đầu nhọn để đục qua cục tắc trong cống và xả nước. Lúc này, cục tắc sẽ bị áp lực nước cuốn trôi.

Móc quần áo cũng có thể biến thành dụng cụ thông tắc bồn vệ sinh tiện dụng!

3. Thông tắc bồn vệ sinh/công đơn giản với sản phẩm thông cống có enzyme

Đây cũng là một cách đơn giản để thông cống. Bạn chỉ cần ra ngoài mua một sản phẩm thông cống có chứa enzyme (Loại này rất sẵn có trên thị trường). Sau đó pha nước thông cống vừa đủ và đổ vào bồn vệ sinh, cống và để qua đêm. Sáng hôm sau bạn xả nước là cống sẽ tự thông nhé.

Tuy nhiên, các sản phẩm enzyme này có tác dụng rất tốt với các cục tắc cống có nguồn gốc hữu cơ như rau, củ quả,…. Và gần như không có tác dụng với các cục tắc vô cơ như nhựa, than, xi măng,….bạn hãy lưu để chọn lựa phù hợp nhé!

4. Giải pháp mạnh để thông tắc bồn vệ sinh/cống đơn giản

Dùng axit mạnh để thông tắc cống, bồn vệ sinh tại nhà!

Đó là sử dụng nước xả hóa chất để thông cống. Loại nước thông cống này rất mạnh và có tính độc, nó thường là một loại axit mạnh, và có khả năng ăn mòn rất kinh khủng. Khi sử dụng loại hóa chất này, bạn cần tuân thủ các biện pháp an toàn như: đeo găng tay bảo hộ, đội mũ, đeo kính, khẩu trang, mặc quần áo dày bảo hộ,…

Và lưu ý: tuyệt đối đừng để dây hóa chất vào cơ thể, bạn có thể sẽ bị bỏng hóa chất đấy. Bên cạnh đó, sau khi sử dụng, bạn nên mở cửa sổ rộng để hơi hóa chất bay đi nhé!

5. Giải pháp cuối cùng, dùng máy thông cống chuyên dụng

Nếu tất cả các giải pháp trên đều không đem lại hiệu quả thì việc thuê thợ thông cống là cần thiết. Các dụng cụ thông hút cống chuyên dụng sẽ đem lại hiệu quả nhanh chóng, thông tắc nhà vệ sinh nhanh gọn nhất. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất thêm một chút tiền dịch vụ thông cống.

Trên đây là tổng hợp những giải pháp thông cống, bồn vệ sinh hiệu quả và nhanh chóng. Hy vọng bài viết trên sẽ phần nào hữu ích với bạn. Chúc các độc giả áp dụng thành công và không còn ám ảnh nỗi lo tắc cống nữa nhé.