Tổng hợp các cách trị mụn cóc ở mặt không để lại sẹo được các chị em tin dùng nhất

Mụn cóc là bệnh da liễu thường gặp do virus HPV (Human Papilloma Virus) gây ra. Virus HPV này xâm nhập vào da qua những vết trầy xước bên ngoài, tạo thành những u nhỏ lành tính, bề mặt sần sùi, gọi là mụn cóc.

Theo thống kê có tới 40% dân số thế giới đã gặp phải mụn cóc ở trên mặt. Vì tình trạng phố biến bệnh lý này khá phổ biến, nên các cách trị mụn cóc ở mặt cũng rất đa dạng, vừa nhanh chóng, đơn giản lại dễ thực hiện tại nhà. Cụ thể các cách trị mụn cóc ở mặt nào hiệu quả, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thông thường thì các dạng mụn cóc xuất hiện trên mặt thường gồm 3 loại chính là:

Mụn cóc có rất nhiều loại khác nhau, trong đó, mụn cóc thông thường mọc ở bàn tay, cánh tay và cẳng chân. Tuy không phải bệnh lý đặc biệt nghiêm trọng nhưng mụn cóc xuất hiện gây mất thẩm mỹ, làm người bệnh khó chịu do mất nhiều thời gian điều trị và nguy cơ lây nhiễm rất cao. Đây là bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi, cả nam và nữ. Tuy nhiên tỷ lệ trẻ em bị mụn cóc thường cao hơn do hay tiếp xúc với môi trường chứa nhiều virus HPV (nghịch đất, cát, cắn móng tay, không đi giày dép,…).

- Mụn cóc dạng thường (Verruca vulgaris) thường là đầu tròn, nhô hẳn trên da, màu nâu xám hoặc nâu nhạt, hiếm gặp trên mặt, nếu có thì thường xuất hiện ở vùng môi. Nếu không để ý kỹ, các bạn sẽ hay lẫn sang nốt ruồi hoặc mụn thịt.

Mụn cóc màu nâu hoặc đen hiếm khi xuất hiện trên mặt!

- Mụn cóc phẳng (Flat Warts) có bề mặt mịn màng, màu nâu nhạt hoặc hồng, dạng này xuất hiện trên mặt nhiều nhất, hay gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Mụn cóc dạng phẳng khiến nhiều bạn gái mất tự tin vào ngoại hình!

- Mụn cóc Fillform: có hình dạng giống sườn núi, nhô cao từ 1-4mm, gây đau và dễ thương tổn trên da.

Mụn có fillform gây đau và mất thẩm mỹ!

Cách phân biệt mụn cóc ở mặt với các loại mụn khác

Tuy có dấu hiệu phân biệt rõ ràng nhưng nếu bạn vẫn chưa rõ thì:

- Mụn thịt hay mụn trứng cá loại khác gần như không màu hoặc trắng, mụn cóc có màu xám hoặc nâu đậm.

- Mụn cóc thường có bề mặt thô ráp, sần sùi, không mịn và có xu hướng lan rộng.

- Khi ấn vào mụn cóc sẽ thấy đau, còn các mụn khác thì hầu như là không.

Có thể thấy, mụn cóc trên mặt làm mất tính thẩm mỹ và giảm sự tự tin của bạn rất nhiều, nếu coi trọng ngoại hình thì nó chắc chắn sẽ làm phiền lòng bạn không ít, hơn nữa, mụn cóc chắc chắn là sẽ lây lan sang các vùng da. Vậy làm thế nào để trị mụn cóc ở mặt an toàn, nhanh và không để lại sẹo đây?

Các cách trị mụn cóc hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản tại nhà

- Trị mụn cóc ở mặt bằng hành tây và tỏi: Thái nhỏ hành tây và tỏi, đắp chung lên mặt chỗ vùng da bị mụn, dán cố định lại, giữ 40 phút, lặp lại 4-5 lần một ngày để có hiệu quả cao hơn. Các công thức trị mụn cóc trên mặt sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu bạn thêm một thìa canh giấm với nó.

Lưu ý: Không áp dụng công thức này với da nhạy cảm, và các mụn cóc xuất hiện vùng mắt vì nó có thể gây ra kích ứng thậm chí là bỏng. Còn đối với khu vực khác trên mặt như vùng mũi, má, thì áp dụng cách trị mụn cóc trên mặt này rất phù hợp.

Trị mụn cóc ở mặt hiệu quả bằng nha đam!

- Trị mụn cóc mặt bằng nha đam: Lấy gel nha đam, thoa lên mặt như đang đắp mặt nạ vậy, băng vùng bị mụn cóc trên mặt lại, để qua đêm, sáng hôm sau rửa sạch, lặp lại mỗi tối cho đến khi chữa khỏi mụn cóc trên mặt.

- Trị mụn cóc dưới da bằng dung dịch oxy già 30%: Ngâm một miếng bông và áp dụng nó vào mặt. Giữ từ 1-3 giờ, và lặp đi lặp lại 2 lần một ngày.

- Trị mụn cóc ở mặt dễ dàng bằng một củ khoai tây: Rửa sạch và gọi vỏ, nghiền nhuyễn rồi thoa lên mụn cóc, nếu bạn bôi lên mặt hỗn hợp khoai tây và oxy già, các nốt mụn cóc có thể khỏi ngay từ lần đầu tiên sử dụng.

Trị mụn cóc ở mặt siêu đơn giản chỉ bằng một củ khoai tây!

- Hoặc bạn cũng có thể áp dụng biện pháp thoa dung dịch axit salicylic trực trên nốt mụn cóc, để khô tự nhiên không cần rửa lại, chăm chỉ thoa từ 1-2 lần/ngày, kiên trì đến khi khỏi hẳn mụn. Chú ý, không để dung dịch axit dính sang vùng da lành trên mặt.

Tuy nhiên, nếu các cách trị mụn cóc trên mặt giới thiệu ở trên không có hiệu quả từ 1-2 tuần sau khi áp dụng, bạn cần liên hệ với bác sĩ hoặc thẩm mỹ viện chuyên ngành để tìm ra biện pháp chữa trị hiệu quả nhất.

Những lưu ý khi trị mụn cóc ở mặt tại nhà

Làm sạch mặt bằng sản phẩm dành cho da nhạy cảm giúp trị mụn cóc ở mặt nhanh hơn!

Để áp dụng các cách trị mụn cóc ở mặt tại nhà đơn giản và phát huy tác dụng nhất các bạn cần lưu ý những điều sau nữa nhé:

- Trước tiên, bạn cần phải giảm hẳn các sự kích thích da mặt, chỉ rửa mặt bằng sản phẩm rửa mặt dành cho da nhạy cảm, các bạn nam hạn chế cạo râu và chà xát da mặt bằng miếng bọt biển hay khăn tắm, từ đó có thể giảm được tối đa sự lây lan và phát triển của mụn cóc trên mặt.

- Có một quan niệm sai lầm rằng, sát trùng bằng cồn hoặc rượu sẽ loại bỏ mụn cóc trên mặt. Điều này không chỉ không chữa được mụn cóc trên mặt mà còn khiến nó nặng hơn vì da khô sẽ yếu và dễ bị nhiễm trùng hơn.

- Trước khi áp dụng các cách trên các bạn rửa mặt thật sạch bằng nước ấm, dùng bông thấm nước ấm ở nhiệt độ 40-45oC, giữ trên vùng da bị mụn cóc từ 1-3 phút để làm mềm mụn giúp trị mụn cóc trên mặt nhanh chóng và không để lại sẹo.

Nhìn chung các cách trị mụn cóc ở mặt được giới thiệu phía trên đều an toàn, dù là không phải mọi công thức đều mang lại hiệu quả cao, ngay lập tức nhưng tất cả chúng đều sẽ không để lại sẹo trên mặt cho bạn. Thế nên, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và áp dụng chúng mà không sợ ảnh hưởng thẩm mỹ sau này, có điều, bạn nên tìm hiểu trước mức độ nhạy cảm của da với các thành phần thiên nhiên trên xem có bị dị ứng thứ nào không nhé. Chúc các độc giả áp dụng thành công, ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn nhé.