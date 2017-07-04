Mẹo tìm nhà thời công nghệ tại Muabannhadat.vn

Tuy nhiên, bạn phải tỉnh táo khi sàng lọc, phân tích thông tin. Theo lời khuyên của những người có kinh nghiệm, chỉ nên tìm đến những website bất động sản uy tín khi có nhu cầu tìm mua nhà. Một địa chỉ phổ biến được nhiều khách hàng tin dùng đó là Muabannhadat.vn. Mỗi ngày, website có hơn 8.000 tin đăng mới đã qua khâu kiểm duyệt chặt chẽ của đội ngũ nhân viên có chuyên môn. Ngoài ra, Muabannhadat.vn còn cung cấp cả hình ảnh thật và video thực tế của từng căn nhà, mảnh đất, gi người xem được nhìn thấy rõ ràng từ ngoài đường vào bên trong, đầy đủ như đã đến tận nơi.

Tìm thông tin và chọn mua nhà trên mạng giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí mà hiệu quả đem lại cao hơn. Thay vì đọc những mẩu quảng cáo trên báo giấy với số lượng có hạn và sơ sài, các website bất động sản trình bày lượng thông tin rao bán, cho thuê nhà đất đầy đủ và đa dạng hơn nhiều. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, người tìm mua sẽ có danh sách sản phẩm phù hợp với đầy đủ thông tin như: địa chỉ, diện tích, giá bán, tình trạng pháp lý...

2. Tìm trên các website rao vặt lớn

Các trang web, diễn đàn rao vặt hiện đã không còn quá xa lạ với người sử dụng Internet. Một số website lớn cho phép người dùng rao bán sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cả bất động sản. Tương tự như những website chuyên biệt về mua bán nhà đất, kênh tìm kiếm này cũng có ưu điểm về lượng tin đăng da dạng, hệ thống tìm kiếm thông minh, giao diện dễ sử dụng... Đây cũng là một cách đơn giản, hiệu quả mà bạn nên thử khi tìm nhà trên mạng.

3. Tìm trên mạng xã hội

Mạng xã hội hiện nay, điển hình nhất là Facebook và Zalo, có không ít cộng đồng được thành lập với mục đích chia sẻ thông tin về bất động sản. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp, môi giới nhà đất cũng sử dụng tính năng quảng cáo trả phí hòng quảng bá sản phẩm. Một trang mạng xã hội khác cũng đang được nhiều người bán để mắt tới đó là Youtube. Tại đây, người mua có thể tìm thấy những đoạn video quay trực tiếp từng ngóc ngách ngôi nhà bán, tăng tính xác thực hơn so với tin đăng chỉ bao gồm hình ảnh minh họa.

Việc tìm mua nhà trên mạng xã hội vừa giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời bạn có thể dễ dàng liên hệ với người bán thông qua tài khoản của họ. Ngoài ra, do tính tương tác cao của mạng xã hội, khách hàng có khả năng thông báo hoặc chia sẻ thông tin về sản phẩm bất động sản, những kinh nghiệm tốt xấu đã có với doanh nghiệp và người bán, hay những thắc mắc về chính sách, thủ tục mua bán đã được giải đáp; từ đó, giúp quá trình tìm kiếm, giao dịch suôn sẻ hơn, hạn chế được nhiều rủi ro.

4. Tìm trên App (ứng dụng di động)

Trong thời đại công nghệ phát triển vũ bão như hiện nay, việc cung cấp thông tin nhanh và chính xác sẽ trở thành yếu tố sống còn của các công ty. Để làm được điều đó, nhiều website lần lượt cho ra đời các App (ứng dụng di động) để rút ngắn khoảng cách với khách hàng. Những trang website về bất động sản cũng không ngoại lệ.

Ưu điểm của ứng dụng di động đó là sự tiện lợi và nhanh chóng, thậm chí hơn hẳn so với việc tìm kiếm trực tiếp trên Google hay website. Đơn cử, App “Mua Bán Nhà Đất” được phát triển đầy đủ các tính năng tương tự như trên website Muabannhadat.vn, nhưng với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần. Chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối mạng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm bất động sản phù hợp cũng như thông tin về thị trường địa ốc trên ứng dụng này.