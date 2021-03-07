Mẹo nấu khoai lang luộc thơm ngon, bổ dưỡng

Đời sống 07/03/2021 21:01

Khoai lang luộc là một trong những món ăn gần đây được nhiều chị em yêu thích bởi công dụng giảm cân hiệu quả. Vậy bạn đã biết cách luộc khoai sao cho thơm ngon chưa?

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Khoai lang là một trong những món ăn dân dã và thân thuộc đối với người Việt Nam, rất tốt cho sức khỏe, giúp phòng chống được nhiều bệnh. Thời gian gần đây, món khoai lang luộc còn là món ăn được nhiều chị em bổ sung vào thực đơn hàng ngày bởi có công dụng giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách luộc khoai thơm ngon và giữ được các chất dinh dưỡng. Dưới đây, Phunuvagiadinh sẽ chia sẻ cho bạn cách luộc khoai lang thơm ngon, không bị nát.

Cách luộc khoai lang bằng lò vi sóng

Không chỉ có chức năng hâm nóng thức ăn và rã đông thực phẩm, lò vi sóng còn có thể dùng để luộc thức ăn. Dưới đây là cách luộc khoai lang bằng lò vi sóng đơn giản mà bạn nên biết. Luộc khoai bằng lò vi sóng không chỉ giúp khoai không bị nát mà vẫn giữ được vị ngọt bùi, thơm lừng.

Nguyên liệu chuẩn bị

  • 500g khoai lang
  • Lò vi sóng

Cách thực hiện

Khoai lang rửa sạch đất cát rồi để khô, sau đó cắt bỏ hai đầu và dùng que nhọn đâm xung quanh củ khoai để khoai chín đều.

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Dùng que nhọn đâm xung quanh củ khoai để khoai chín đều - Ảnh minh họa: Internet 

Sau đó, bạn dùng giấy bọc kín để giữ ẩm rồi chọn công suất thích hợp với từng loại khoai. Đối với khoai có trọng lượng 100g/củ thì nên quay trong khoảng 8 phút, rồi lật lại thêm 3-4 phút và kiểm tra khoai xem đã chín chưa. Nếu chín rồi thì tắt lò vi sóng và thưởng thức.

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Đối với khoai có trọng lượng 100g/củ thì nên quay trong khoảng 8 phút - Ảnh minh họa: Internet 

Cách luộc khoai lang bằng nồi cơm điện

Với cách luộc khoai lang bằng nồi cơm điện thì chị em chỉ cần vài phút là sẽ có ngay đĩa khoai lang thơm nức mũi.

Nguyên liệu để luộc khoai lang bằng nồi cơm điện

  • 500g khoai lang
  • 1 ít muối
  • Nồi cơm điện
  • Dùng vỉ hấp trong nồi cơm điện
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Chuẩn bị vị hấp nồi cơm điện để luộc khoai - Ảnh minh họa: Internet 

Khoai lang sau khi mua về rửa sơ qua để loại bỏ đất cát, cắt thành từng miếng vừa ăn. Đổ nước vào nồi cơm điện cách vỉ hấp khoảng 2 ngón tay rồi xếp khoai lên vỉ hấp. Bạn không nên để khoai nhiều quá sẽ khiến khoai lâu chín. Nếu luộc không kỹ sẽ khiến khoai bị sượng. Sau đó bật nút nồi cơm điện để luộc khoai.

Kiểm tra khoai chín chưa

Khi thấy nước đã sôi thì bạn nên mở nắp nồi cơm điện để kiểm tra, thấy củ khoai vàng đều và thơm thì dùng đũa xiên xem khoai chín chưa. Khoai chín thì cho khoai ra đĩa và thưởng thức.

Luộc khoai lang bằng nồi thường

Luộc khoai lang bằng nồi được xem là cách luộc khoai truyền thống, đơn giản và dễ thực hiện nhất. Bạn chỉ cần rửa sạch khoai rồi cho vào nồi, đổ nước ngập khoai và thêm chút muối. Dùng đũa kiểm tra khoai nếu không bị nát là được.

Sau đó chắt hết nước, đun khoai hơi cháy xem rồi tắt bếp. Khoai lang luộc theo cách này sẽ có vị ngọt bùi và thơm ngon hấp dẫn.

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Khoai lang luộc theo cách này sẽ có vị ngọt bùi và thơm ngon hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet 

Luộc khoai lang bao nhiêu phút là đủ?

Tùy vào kích thước và số lượng củ khoai lang mà thời gian luộc sẽ khác nhau. Củ lớn sẽ cần nhiều thời gian luộc hơn và ngược lại. Trung bình thì bạn nên luộc khoai lang khoảng 30 phút là được.

Lưu ý: Những củ khoai nằm cuối cùng và gần nguồn nhiệt thường sẽ nhanh chín hơn. Nên khi sắp khoai vào nồi thì bạn nên sắp củ khoai lớn xuống phía dưới nhé!

Khoai lang luộc để được bao lâu?

Khoai lang luộc nếu không dùng hết thì bạn có thể để được khoảng 1 ngày 1 đêm trong tủ lạnh. Sử dụng giấy báo bọc bên ngoài rồi để trong ngăn mát tủ lạnh, khi ăn thì lấy ra hâm nóng lại là dùng được ngay.

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Khoai lang luộc nếu không dùng hết thì bạn có thể để được khoảng 1 ngày 1 đêm trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet 

Còn nếu muốn bảo quản lâu hơn thì bạn có thể bóc vỏ và cắt thành miếng nhỏ vừa ăn cho vào túi zip hút chân không. Sau đó cho vào ngăn đá tử lạnh sẽ bảo quản được 12 tháng mà không sợ bị hỏng.

Những lưu ý khi ăn khoai lang

Khoai lang rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết ăn khoai sao cho đúng cách. Dưới đây là những lưu ý bạn cần ghi nhớ:

  • Hạn chế ăn các món khoai lang chiên vì sẽ tích mỡ thừa trong cơ thể và khó tiêu.
  • Luộc khoai quá chín sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Do đó, bạn nên luộc khoai đủ thời gian rồi dùng ngay.
  • Không nên ăn khoai lang sống vì có chứa nhiều vi khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa.
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Bạn nên hạn chế ăn các món khoai lang chiên vì sẽ tích mỡ thừa trong cơ thể và khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet 
  • Khi ăn khoai lang để giảm cân thì không nên ăn quả hồng. Vì sẽ khiến lên men dày, gây kết tủa, tăng tiết axit và dẫn đến viêm loét dạ dày tá tràng rất nguy hiểm.
  • Dùng khoai lang để giảm cân thì chỉ nên ăn 3 tuần  đầu rồi sau đó trở lại quá trình ăn bình thường. Vì nếu ăn khoai lang lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và dạ dày.
  • Không nên ăn khoai lang vào buổi tối vì sẽ gây trào ngược dạ dày, khó ngủ, bụng âm ạch.
  • Không nên ăn khoai lang quá nhiều hay ăn cả vỏ, không nên ăn khi đói.

Trên là những chia sẻ về cách luộc khoai lang thơm ngon mà bạn có thể tham khảo áp dụng. Khoai lang luộc không chỉ đơn giản, dễ làm mà còn cung cấp nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

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