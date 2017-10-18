"Giờ là 2 giờ 31 sáng, khi ngồi viết những dòng này, khoa mình tạm yên bình sau khi đón 1 ca ngộ độc paraquat - thuốc diệt cỏ cháy. Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, 2 con: 1 trai học lớp 1 và 1 gái lên 2 tuổi, mâu thuẫn gia đình nên nghĩ quẩn, mua 3 lọ thuốc diệt cỏ cháy vào nhà nghỉ uống thuốc tự tử và bắt con gái 2 tuổi uống cùng. Mẹ sau khi cấp cứu tạm ổn định, kích thích nôn và tăng tiết đờm dãi nhiều, nhưng nguy cơ suy hô hấp và tử vong đến 99% ở vài ngày tiếp theo nếu lọc máu không hiệu quả, con gái 2 tuổi chuyển viện nhi trung ương đã phải đặt ống thở máy và tiên lượng tử vong. Thương mẹ vì dại đã đành mà thương đứa nhỏ chết oan thì vô tận".

Mới đây, bác sĩ Lê Minh Nguyệt, hiện đang công tác tại một bệnh viện tỉnh Thanh Hóa đã đăng tải tâm sự đầy ám ảnh về những ca bệnh tại khoa Hồi sức tích cực nơi mình đang công tác. Cô cho biết, những bệnh nhân bị bệnh rất nặng, ngộ độc, có nguy cơ tử vong cao sẽ được chuyển xuống khoa này điều trị. Hàng ngày, các bác sĩ tại đây tiếp nhận vô số ca ngộ độc hóa chất do uống nhầm hoặc tự tử. Thời gian chia sẻ bài đăng trên Facebook cũng là lúc bác sĩ Nguyệt và đồng nghiệp vừa tiếp nhận điều trị cho một thai phụ và con gái 2 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử .

Sau khi đọc những dòng chia sẻ này, hầu hết mọi người đều vừa thương vừa giận người mẹ trẻ không những làm hại bản thân mà còn kéo theo con gái. Bác sĩ Nguyệt đã cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh gia đình nạn nhân để mọi người hiểu rõ về nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này.

"Bệnh nhân làm công nhân nhà máy đang xin nghỉ ở nhà. Bố mẹ đẻ nuôi cháu gái 2 tuổi, bố mẹ chồng nuôi cháu trai học lớp 1. Bệnh nhân đêm qua đón con gái từ nhà bố mẹ đẻ về nhà bố mẹ chồng chơi, có to tiếng với bố mẹ đẻ, thêm mâu thuẫn bên nhà chồng, nên trên đường về nghĩ quẩn, tự tử. Bệnh nhân không báo tin về nhà mà chính bố mẹ đẻ gọi điện cho bố mẹ chồng để hỏi con về nhà chưa nhưng không thấy về nên đích thân tìm. Họ tìm được chủ xe taxi đưa bệnh nhân đi để tìm ra chỗ nhà nghỉ con mình tự tử.

Gia đình đưa bệnh nhân đi cấp cứu và muốn cứu cả 2 mẹ con bằng mọi giá. Thế nên mình mới bảo đừng vì 1 phút nghĩ quẩn mà đánh đổi tính mạng của mình và người thân. Thêm nữa sáng nay khám thêm chuyên khoa, bệnh nhân này còn đang bầu 3 tháng. 1 quyết định sai lấy mạng 3 người. Liệu có đáng không?".

Thời gian gần đây, có không ít trường hợp thai phụ tự tử vì mâu thuẫn gia đình. Ngày 3/10, tại Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông (Hà Nội) cũng xảy ra vụ thai phụ 7 tháng nhảy lầu tự tử. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm, thường xuyên cãi vã và xích mích với chồng. Chứng kiến những vụ tự tử "một xác, hai mạng" này, dù là người ngoài cũng cảm thấy vô cùng đau xót.

Cuối bài viết, bác sĩ Nguyệt chia sẻ thêm: "Mình cũng trẻ thôi, chưa lập gia đình, nhưng chứng kiến những cảnh như thế này cũng muốn khuyên các bạn: Đừng dại gì tự tử, và có tự tử thì cũng trừ cái thuốc cỏ cháy và tha cho con nhỏ của bạn. Thuốc uống vào đến 99% chết, con nhỏ cũng chẳng tội tình gì cả, nó đau đớn, khóc la, chết dần mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra trông thương lắm, xót lắm. Ông trời không cho không ai cái gì cũng không lấy hết tất cả của ai đâu. Đừng vì 1 phút nghĩ quẩn mà đánh đổi tính mạng của mình và người thân...".

Câu chuyện trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến trách cứ người mẹ, một số người cho rằng sở dĩ những người mẹ hành động như vậy là vì sợ con ở lại sẽ không có ai chăm, ai thương, thôi thì mẹ con đi với nhau để cùng làm lại từ đầu.

"Trong cái khoảnh khắc đổ thuốc diệt cỏ vào miệng con, hay ôm con nhảy sông, liệu các mẹ có nghĩ đến tình mẫu tử nữa không? Như bác sĩ trên đã nói, thuốc độc sẽ ăn vào xương, vào máu, bào mòn sinh mạng đứa trẻ và cảm giác đau đớn đến tột cùng. Nếu không chết, đứa bé sẽ chịu di chứng suốt phần đời còn lại, nó có lỗi gì mà phải chịu như vậy?", ý kiến của bạn H.L. nhận được hơn 1 ngàn lượt thích trong phần bình luận.

PV Thời Đại đã liên hệ với bác sĩ Nguyệt, chủ nhân lời chia sẻ trên. Chị cho biết bé trai học lớp 1 vì không chịu uống thuốc nên không sao, bé sợ và khóc rất nhiều. Còn thai phụ và bé gái 2 tuổi đã không thể qua khỏi, chồng và người nhà nạn nhân gần như suy sụp hoàn toàn. Cảnh tượng 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' và bé trai trong một đêm mất cả mẹ lẫn em khiến chị Nguyệt vô cùng đau đớn.