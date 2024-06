Trong quá trình hát, Trung xảy ra xích mích, mâu thuẫn với anh N.T.L, nên Trung đã dùng tay tát vào mặt khiến anh L ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống sàn nhà, phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo Lao Động đưa tin, chiều 13.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc cho biết, vừa khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Trung về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, vào chiều 28.3, Nguyễn Công Trung cùng anh N.T.L (23 tuổi, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) và một số người bạn đến một quán karaoke ở thị trấn Đồng Lộc để hát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Trung. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo báo Hà Tĩnh đưa tin, trong quá trình hát, Nguyễn Công Trung xảy ra xích mích, mâu thuẫn với anh N.T.L, nên Trung đã dùng tay tát vào mặt khiến anh L. ngã ngửa ra sau đập đầu xuống nền, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tích xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh N.T.L là 60%.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

