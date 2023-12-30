Mặc rét buốt, công nhân thu nhập 5 triệu/tháng kiên quyết đi xe máy về quê để tiết kiệm tiền

Đời sống 30/12/2023 16:00

Nam công nhân xa quê làm việc, vào dịp nghỉ lễ, thay vì đi xe khách đã quyết định đi xe máy hơn 5h đồng hồ để tiết kiệm thêm một khoản phí chăm lo cho gia đình.

 

Theo VnEconomy, số liệu việc làm, thị trường lao động từ các cơ quan quản lý nhà nước đều cho thấy thị trường lao động những tháng đầu năm 2023 có sự phục hồi nhất định, song các dự báo về triển vọng nửa cuối năm không mấy lạc quan, người lao động sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập.

Từ thực tế tại địa phương Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã ghi nhận tình trạng có doanh nghiệp giảm đơn hàng phải cho lao động nghỉ việc, song nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng khá tốt. Năm 2021 khi thời điểm dịch bùng phát mạnh, dòng người đổ dồn về quê và đã có những lo ngại về việc đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, song nhờ các giải pháp kiểm soát tốt, điều đó đã không xảy ra.

Mặc rét buốt, công nhân thu nhập 5 triệu/tháng kiên quyết đi xe máy về quê để tiết kiệm tiền - Ảnh 1
Tết Dương lịch nhiều người về thăm quê. Ảnh: Dân Trí 

Báo Dân Trí đăng bài viết liên quan đến vấn đề công nhân và việc làm cho hay, với đồng lương có hạn, công nhân phải chắt bóp chi tiêu cả năm qua. Dịp tết Dương lịch này, nhiều người quyết định chịu lạnh, vượt hàng trăm cây số bằng xe máy về quê, thay vì lựa chọn đi ô tô khách.

Một công nhân 10X đã chọn những chiếc áo ấm nhất khoác lên người, chuẩn bị hành trình vượt 300km bằng xe máy về quê Quảng Hòa (Cao Bằng) sum vầy cùng gia đình.

Sở dĩ chọn đi xe máy với quãng đường xa, vì thanh niên nhẩm tính vé xe khách về quê một lượt đã 350.000-400.000 đồng. Cả lượt đi, lượt về cũng ngốn hết gần 1 triệu đồng, bằng 1/5 số lương bạn trẻ này đang nhận được từ nhà máy. Mỗi tháng, công nhân này nhận hơn 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nam công nhân vẫn chấp nhận và cho hay, nguồn thu nhập nàykhá hơn là ở quê làm nông nghiệp.

Mặc rét buốt, công nhân thu nhập 5 triệu/tháng kiên quyết đi xe máy về quê để tiết kiệm tiền - Ảnh 2

Thị trường lao động trong lúc nhà máy gặp nhiều khó khăn về đơn hàng, số ngày tăng ca chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Tiền Phong

Theo Báo Tin tức, trong 9 tháng qua, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 171.000 lao động, trong đó có 34.644 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền trên 1.700 tỷ đồng.

Theo Báo Tiền Phong, Đại diện Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết việc thực hiện các hoạt động kết nối việc làm qua công tác tổ chức 10 sàn giao dịch việc làm để giải quyết nhu cầu việc làm và nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có một sàn giao dịch trực tuyến kết nối với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Mặc rét buốt, công nhân thu nhập 5 triệu/tháng kiên quyết đi xe máy về quê để tiết kiệm tiền - Ảnh 3

Điều mong mỏi lớn nhất của công nhân là có thể được tăng ca, công ty tạo nhiều công ăn, việc làm cho người lao động. Có tăng ca, mới tăng thêm thu nhập, vơi bớt nỗi lo. Ảnh: Báo Tin tức

Về thị trường lao động theo nhận định của phía Sở LĐ-TB&XH, TPHCM, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, song để chuẩn bị cho nhu cầu sản xuất - kinh doanh dịp Tết, nhiều DN vẫn có nhu cầu tuyển dụng cao. Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 70,1% tổng nhu cầu nhân lực. Trong khi đó, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 29,6% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,18% tổng nhu cầu nhân lực.

 

 

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