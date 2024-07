Đám cháy bùng phát nhanh và có khả năng lan rộng, người dân ngay lập tức đến ứng cứu trong thời gian đợi đội cứu hỏa đến hiện trường.

Theo thông tin từ báo Đồng Nai: Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 ngày 15-7, người dân thị trấn Long Thành phát hiện khói và lửa bốc lên từ cửa hàng xe đạp H.M. Ngay lập tức, người dân địa phương đã dùng bình chữa cháy xách tay dập lửa và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận định đám cháy có khả năng phát triển nhanh, nguy cơ gây cháy lan nên Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cùng Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch xuất 4 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình chữa cháy, chống cháy lan. Đến 6h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 6h30.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Cửa hàng chỉ sử dụng để kinh doanh phụ tùng xe đạp (không có người ở). Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân đám cháy.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tối qua tại Đà Nẵng cùng vừa xảy ra vụ cháy nhà dân: Thông tin ban đầu, khoảng gần 16h30 chiều 14/7, người dân phát hiện đám cháy bốc căn nhà số nhà 1695 đường Nguyễn Tất Thành nên hô hoán nhau dập lửa, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an TP. Đà Nẵng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Thanh Khê đã huy động hơn 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

