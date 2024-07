Dự báo thời tiết ngày 15/7: Cả nước mưa dông, nhiều nơi mưa tầm tã, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Theo thông tin từ Vietnamnet : Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ hôm nay (15/7) tới tối mai, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 16-17/7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm; Bắc và Trung Trung Bộ từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm; Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 18/7 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm/24h, cục bộ có nơi trên 80mm/24h (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 18/7 có khả năng giảm dần; ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 18/7.

Thời tiết Hà Nội chuyển dịu mát khi có mưa giông trong cả tuần này. Trong 3 ngày đầu tuần, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ. Nửa cuối tuần, mưa giảm, còn mưa rào và giông rải rác, nền nhiệt có xu hướng tăng dần lên mức 33-34 độ.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân, thời tiết các vùng trên cả nước vào ngày 15/7:

Thời tiết cả nước ngày thứ hai (15/7), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 28-30 độ, phía Nam 31-33 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.