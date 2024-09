Một người đàn ông ở Long An mệt do say rượu nên được người bạn chở vào phòng khám tư gần nhà nhưng đã tử vong sau đó.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 8-9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, giám định làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thiện T. (44 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) tại một phòng khám tư trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 7-9, ông T. đến nhà một người bạn ở cùng ấp. Tại đây, ông T. nằm và than mệt, mắc ói do nhậu say. Người bạn này đã chở ông T. đến phòng khám tư tại nhà bác sĩ B.V.M. (64 tuổi) ở cùng xã An Ninh Đông để khám.

Khu vực nơi ông T được đưa đến phòng khám tư để khám. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, tại đây, ông T được bác sĩ M. tiêm cho một mũi thuốc, rồi nghỉ tại giường phòng khám, người bạn vẫn ngồi kế bên theo dõi. Đến khoảng 15h cùng ngày, người bạn về nhà lấy cục sạc điện thoại rồi quay lại kêu ông T dậy để về nhưng ông T. không thức dậy. Bạn tưởng ông T còn ngủ nên vẫn ngồi đó chờ.

Đến khoảng 17h, người bạn tiếp tục kêu ông T dậy để về nhưng vẫn không thấy phản ứng, bạn ông T đã đi kêu bác sĩ M lại xem thì phát hiện ông T đã tử vong.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang xác định tên loại thuốc do bác sĩ M. tiêm cho ông T. Theo lời khai ban đầu, đây chỉ là một loại thuốc bổ sung vitamin. Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Long An cho rằng khả năng ông T. bị sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc.

Bình Dương: Người dân bàng hoàng phát hiện 2 nam thanh niên tử vong phía sau xe đầu kéo Nạn nhân là anh Trần Văn H (32 tuổi) và anh Nguyễn Văn Đ (35 tuổi, cùng HKTT tại Hà Tĩnh). Cả 2 được phát hiện đã tử vong phía sau đuôi xe đầu kéo vào lúc rạng sáng nay (6-9) tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-an-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-khi-nhau-say-vao-phong-kham-tu-chich-thuoc-698716.html