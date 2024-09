Nạn nhân là anh Trần Văn H (32 tuổi) và anh Nguyễn Văn Đ (35 tuổi, cùng HKTT tại Hà Tĩnh). Cả 2 được phát hiện đã tử vong phía sau đuôi xe đầu kéo vào lúc rạng sáng nay (6-9) tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 6-9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người tử vong. Nạn nhân là anh Trần Văn H (32 tuổi) và anh Nguyễn Văn Đ (35 tuổi, cùng HKTT tại Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tại đoạn đường Đại lộ Độc Lập (phường An Bình, TP Dĩ An), người dân phát hiện hai nạn nhân tử vong bên cạnh chiếc xe máy, phía đuôi của xe đầu kéo đang đậu bên lề đường. Một số người dân cho biết, có thể do chiếc xe máy đang đi trên đường rồi tông vào đuôi xe đầu kéo khiến cả hai người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An đã đến hiện trường khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân. Người nhà nạn nhân cho biết trước đó, hai người này có đi dự tiệc của một người bạn, trên đường về nơi ở thì gặp tai nạn.

Cũng liên quan đến xe đầu kéo, tối ngày 5-9 trên địa bàn quận Bình Tân cũng xảy ra vụ va chạm khiến 2 trẻ nhỏ tử vong, người phụ nữ cầm lái bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể theo thông tin từ báo Dân Trí, khoảng 18h ngày 5-9, người dân sống trên đường Trần Văn Giàu nghe tiếng động lớn phát ra tại giao lộ Trần Văn Giàu - Nguyễn Cửu Phú (quận Bình Tân). Đến kiểm tra, mọi người phát hiện vụ tai nạn giữa xe đầu kéo container và xe máy.

Theo nhân chứng, trước khi xảy ra va chạm, người phụ nữ chạy xe máy chở theo 2 trẻ nhỏ. Vụ tai nạn làm 2 trẻ tử vong, người phụ nữ bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh hưởng của vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực ùn ứ.

