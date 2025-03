Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm bắt bé gái 9 tuổi làm con tin ở Bắc Ninh

Với phương châm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cháu bé, lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng; đồng thời huy động cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi để khống chế, vây bắt nghi phạm. Tại hiện trường, nghi phạm đưa ra nhiều yêu sách và luôn kề dao uy hiếp cháu bé.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an phường Phượng Mao và Công an các phường lân cận triển khai kế hoạch giải cứu cháu bé và bắt giữ nghi phạm.

Theo Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh), nghi phạm yêu sách đòi cung cấp 1 xe máy và tiền để bỏ trốn.

Sau hơn 4 tiếng giằng co, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cung cấp xe máy, cung cấp tiền cho nghi phạm để nghi phạm đi từ tầng 2 xuống. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn khống chế, kề dao vào cổ cháu bé nhằm chạy ra xe để tẩu thoát. Lực lượng cảnh sát đã dùng biện pháp để phân tán tư tưởng của nghi phạm và lợi dụng lúc nghi phạm để con dao ra khỏi cổ cháu bé, lực lượng công an đã ập vào giải thoát thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cháu bé.

Bé gái 9 tuổi bị đối tượng khống chế - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại Cơ quan Công an, Tuấn khai nhận đã sử dụng ma túy tại nhà rồi cầm dao sang gây gổ tại địa bàn phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khi bị Công an phường Cổ Thành truy đuổi, Tuấn khống chế một người dân đang đi xe máy trên đường, bắt chở về hướng Bắc Ninh.

Khi đến quán ăn tại phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Tuấn tiếp tục cầm dao đe dọa, cướp 1 xe máy, sau đó di chuyển đến nhà anh H (39 tuổi, ở phường Phượng Mạo) khống chế con gái anh H rồi đưa lên tầng 2 đòi yêu sách cung cấp 1 xe máy và tiền nhằm mục đích bỏ trốn.

Qua đấu tranh, Cơ quan Công an xác định đối tượng là Phan Văn Tuấn đã có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 2 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tiến hành test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy.