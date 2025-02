Chiều 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Nhựt Minh (SN 1998, trú khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên).

Theo thông tin từ báo Công lý, ngày 19/2, Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Nhựt Minh (SN 1998, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 15/2, Minh đang sử dụng ma túy trong phòng ngủ của mình thì ông Huỳnh Văn Bồi (SN 1946, là ông ngoại của Minh) phát hiện, khuyên không cho Minh sử dụng ma túy rồi đi vào giật lấy bật lửa Minh đang dùng để sử dụng ma túy thì xảy ra cự cãi giữa hai ông cháu.

Lúc này, Minh giật lấy bật lửa rồi dùng tay đánh vào mặt ông Bồi làm ông Bồi ngã xuống nền nhà.

Đối tượng Minh khai nhận tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau đó, ông Bồi được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị. Đến sáng 17/2, ông Bồi tử vong.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên tiến hành bắt giữ Minh.

