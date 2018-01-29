Lộ loạt ảnh cầu thủ U23 Việt Nam đắp mặt nạ, tô son dưỡng môi 'điệu' hơn cả các chị em

Đời sống 29/01/2018 17:45

Không chỉ gây sốt vì vẻ điển trai, nam tính, thân hình săn chắc, các chàng trai đội tuyển U23 còn "đốn tim" loạt fan nữ bằng những sở thích làm đẹp cực kỳ đáng yêu.

Nhờ chiến tích lịch sử tại giải Vô địch Châu Á, các chàng trai U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm của hàng triệu fan nữ. Lượng người theo dõi trang cá nhân của các cầu thủ cũng vì thế mà tăng chóng mặt. Không chỉ gây sốt vì vẻ điển trai, nam tính, thân hình săn chắc, các chàng trai còn "đốn tim" loạt fan nữ bằng những sở thích làm đẹp cực kỳ đáng yêu.

Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến Hồng Duy, hay còn gọi là Duy Pinky - nickname được các fan ưu ái dành tặng. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh "cool ngầu" trên sân bóng, Duy còn sở hữu shop mỹ phẩm online cực đắt hàng và những bí kíp làm đẹp khiến chị em phải "ngả mũ".

Lộ loạt ảnh cầu thủ U23 Việt Nam đắp mặt nạ, tô son dưỡng môi 'điệu' hơn cả các chị em - Ảnh 1

Da Hồng Duy khá trắng, đẹp hơn hẳn các đồng đội. Điều này chứng tỏ chàng cầu thủ luôn chú ý giữ gìn nhan sắc. Chị em nào muốn da đẹp như Hồng Duy thì nhớ phải chăm chỉ đắp mặt nạ nhé - Ảnh: Internet 

Lộ loạt ảnh cầu thủ U23 Việt Nam đắp mặt nạ, tô son dưỡng môi 'điệu' hơn cả các chị em - Ảnh 2
Đến cả đội trưởng Trường 'Híp' cũng học hỏi bí kíp dưỡng da của Hồng Duy. Mặt nạ chanh dây nhờ thế mà 'hot' không tưởng - Ảnh: Internet
Lộ loạt ảnh cầu thủ U23 Việt Nam đắp mặt nạ, tô son dưỡng môi 'điệu' hơn cả các chị em - Ảnh 3

Công Phượng cũng tiện miệng hỏi thăm thế là được chủ shop tài trợ ngay lập tức - Ảnh: Internet

Lộ loạt ảnh cầu thủ U23 Việt Nam đắp mặt nạ, tô son dưỡng môi 'điệu' hơn cả các chị em - Ảnh 4

Dù chỉ là tô son dưỡng thôi nhưng Quang Hải cũng thoa rất 'điệu nghệ', bặm môi các kiểu khiến fans 'rần rần' vì quá dễ thương, đồng thời nhận được những lời bình luận thích thú từ phía người hâm mộ - Ảnh: InternetLộ loạt ảnh cầu thủ U23 Việt Nam đắp mặt nạ, tô son dưỡng môi 'điệu' hơn cả các chị em - Ảnh 5

Công Phượng gây ấn tượng với fan hâm mộ bằng hình ảnh lạnh lùng, có phần 'khó chịu' trên sân cỏ, không thể ngờ ngoài đời lại dễ thương thế này đây. Hết đòi đắp mặt nạ, chàng tiền đạo còn thoa son dưỡng môi cực 'điệu nghệ' - Ảnh: Internet

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương

Loạt ảnh thời thơ ấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân mạng phát cuồng vì quá dễ thương

Loạt ảnh thời thơ ấu của Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải... thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Các fan nữ lại một lần nữa phát cuồng vì các cầu thủ U23 quá đáng yêu và dễ thương.

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