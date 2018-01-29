Lộ loạt ảnh cầu thủ U23 Việt Nam đắp mặt nạ, tô son dưỡng môi 'điệu' hơn cả các chị em

Nhờ chiến tích lịch sử tại giải Vô địch Châu Á, các chàng trai U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm của hàng triệu fan nữ. Lượng người theo dõi trang cá nhân của các cầu thủ cũng vì thế mà tăng chóng mặt. Không chỉ gây sốt vì vẻ điển trai, nam tính, thân hình săn chắc, các chàng trai còn "đốn tim" loạt fan nữ bằng những sở thích làm đẹp cực kỳ đáng yêu.

Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến Hồng Duy, hay còn gọi là Duy Pinky - nickname được các fan ưu ái dành tặng. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh "cool ngầu" trên sân bóng, Duy còn sở hữu shop mỹ phẩm online cực đắt hàng và những bí kíp làm đẹp khiến chị em phải "ngả mũ".