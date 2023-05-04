Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023

Đời sống 04/05/2023 11:32

Lễ Quốc khánh 2/9/2023, người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục.

Theo VTC News, kết thúc kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày thì trong năm 2023, người lao động vẫn còn kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày liên tục vào dịp Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 1/9 đến hết thứ Hai ngày 4/9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghi cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

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Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh: VTC News

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy ngày 2/9 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Sáu ngày 1/9 hoặc Chủ nhật ngày 3/9.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo thông tin từ VOV, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tố công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. 

Người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023: Người lao động nghỉ thứ bảy 2/9/2023 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: Thứ sáu ngày 1/9/2023 hoặc chủ nhật ngày 3/9/2023 Dương lịch.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

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