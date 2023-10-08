Lê Xuân Mạnh đến từ Thanh Hoá trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23

Ngôi vị Quán quân cùng giải thưởng cao nhất của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 đã thuộc về Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa.
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Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 8/10, bốn nhà leo núi: Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Nguyễn Minh Triết (Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa), bước vào tranh tài gay cấn tại vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.
Bên cạnh chiếc vòng nguyệt quế danh giá, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD. Đây là mức giải thưởng cao nhất từ trước đến nay.
Đồng thời, giải thưởng đối với các thí sinh đạt giải nhì, giải ba cũng tăng lên gấp đôi so với năm ngoái: giải nhì: 200 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng.
Không dẫn đầu ở các vòng thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc nhưng chính sự bứt phá ở phần thi cuối cùng "Về đích" đã giúp Xuân Mạnh giành được vòng nguyệt quế vinh quang. Giải nhì thuộc về Trọng Thành với giải thưởng 200 triệu đồng và giải 3 trị giá 100 triệu đồng thuộc về Việt Thành.
Theo thông tin từ báo Lao Động, qua thống kê, đến nay, đã có 17/63 tỉnh, thành có quán quân Đường lên đỉnh Olympia, gồm: Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Tiền Giang, Quảng Trị, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình.
Trong đó, Quảng Ninh là tỉnh hiện có nhiều nhà vô địch Olympia nhất với 3 thí sinh. 3 tỉnh có 2 quán quân Olympia là Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Trong số 22 quán quân, có 4 quán quân là nữ.