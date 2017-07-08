Lật lại những vụ bắt cóc trẻ em trong nửa năm 2017

Đời sống 08/07/2017 16:57

Tình trạng bắt cóc trẻ em diễn ra đang có xu hướng ngày càng nhiều, hành vi của các nghi phạm cũng ngày càng táo tợn và tinh vi hơn.

Thời gian qua, những vụ bắt cóc trẻ em diễn ra ngày càng nhiều và thủ đoạn cũng tinh vi hơn. Nếu trước đây những tên tội phạm chỉ dám ra tay ở những nơi vắng vẻ thì nay chúng lại ngang nhiên bắt cóc ở cả chốn đông người.

Lật lại những vụ bắt cóc trẻ em trong nửa năm 2017
Ngày 5/7, bé Trần Trung Nghĩa (Quảng Bình) bị phát hiện mất tích khi đang chơi trước sân nhà, nghi bị bắt cóc. Đến nay đã 4 ngày, gia đình vẫn chưa tìm thấy bé - Ảnh: Internet

Lật lại những vụ bắt cóc trẻ em trong nửa năm 2017
Ngày 29/6, bé Hải D. (5 tuổi - Hà Nội) dắt chó ra sau nhà đi vệ sinh thì bị một người phụ nữ lạ mặt bắt lên xe, D. gào khóc nên được một người hàng xóm giải cứu và báo cho gia đình - Ảnh: Internet

Lật lại những vụ bắt cóc trẻ em trong nửa năm 2017
Ngày 19/6, chị Ngân (Hà Nội) đang nấu cơm dưới bếp bỗng nghe tiếng con mình khóc ré lên, chạy lên nhà thì thấy một thanh niên xăm trổ chạy từ trên gác xuống, bỏ chạy cùng một người khác đang đợi sẵn trước cửa nhà. Khi kiểm tra, chị không thấy mất đồ đạc gì, còn con trai 18 tháng tuổi thì bị lột hết chăn đắp trên người và nằm sai vị trí. Nghi án đây là vụ bắt cóc trẻ em bất thành - Ảnh: Internet

Lật lại những vụ bắt cóc trẻ em trong nửa năm 2017
Giữa đêm 9/6, chị Giàng Thị M. (Điện Biên) bị một nhóm đàn ông xông vào nhà, trói chân tay vào giường rồi bế con 2 tháng tuổi của chị tẩu thoát. Qua điều tra của công an, cháu bé đã bị bán sang biên giới, vẫn đang trong quá trình truy tìm - Ảnh: Internet

Lật lại những vụ bắt cóc trẻ em trong nửa năm 2017
Vào khoảng 17 giờ ngày 9/1, chị Trân (quận Bình Tân, TP.HCM) để con chị là cháu N. (3 tuổi) đợi trước cửa rồi vào nhà cất xe. Một lúc sau đi ra thì không thấy con đâu, nghi N. con bị bắt cóc nên truy hô để tất cả mọi người trong xóm đều đi tìm. Sau hơn 10 phút tìm kiếm, chị tìm thấy con đứng một mình, cách cửa nhà khoảng 500m. Theo nhận định, cháu N. bị bắt cóc nhưng khi thấy chị Trân hô hoán đã bỏ cháu ở lại, vì sức của đứa trẻ 3 tuổi không thể đi xa đến thế - Ảnh: Internet

Lật lại những vụ bắt cóc trẻ em trong nửa năm 2017
Sáng ngày 6/1, khi cháu Hà Mạnh Hưng (2 tuổi - Nghệ An) đang đứng chơi ngoài đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mắt đến tiếp cận rồi bế thốc chạy đi. Quá hoảng sợ, cháu Hưng khóc lớn thì người dân xung quanh phát hiện nên đuổi theo. Sau một quãng rượt đuổi, người dân đã bắt được người phụ nữ này. Cách đó không xa là một chiếc ô tô dừng đậu sẵn. Khi người phụ nữ bị bắt, chiếc ô tô liền rồ ga bỏ chạy - Ảnh: Internet

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình

Theo thông tin mới nhất, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình cách đây mấy ngày. Địa điểm phát hiện xác cháu bé là một bãi cát hoang, cách nhà 2km.

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