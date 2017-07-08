Cháu bé bị mất tích tên là Trần Trung Nghĩa , tên thường gọi ở nhà là Nô, 6 tuổi, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Những ngày qua, dư luận cả nước hết sức xôn xao về việc một bé trai 6 tuổi đột nhiên bị mất tích khi đang vui chơi ở nhà. Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 3/7, bé trai đang chơi ở đầu cổng nhà, trong khi mẹ cháu vào bếp nấu cơm, khi trở ra mẹ cháu không thấy cháu đâu. Gia đình đã ngay lập tức chia thành nhiều ngả đi tìm và báo công an.

Theo thông tin từ VTV, lực lượng chức năng đã tìm thấy xác cháu bé ở bãi cát hoang cách nhà 2km. Hiện các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong của cháu, điều tra làm rõ vụ việc.

Vào ngày 3/7, bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) được gia đình phát hiện mất tích.

Ngày 4/6, anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo (cha mẹ của bé Nghĩa) đã viết đơn trình báo chính quyền địa phương về việc cháu Nghĩa mất tích. Bên cạnh đó, gia đình cũng đăng tải thông tin mất tích của cháu Nghĩa lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm.

Suốt những ngày sau đó, gia đình anh Ất và chị Thảo nhận được rất nhiều cuộc gọi báo thông tin của cháu Nghĩa. Tuy nhiên, cháu Nghĩa vẫn chưa được tìm thấy.

Khi sự việc xảy ra không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh cho thấy hai người phụ nữ lạ mặt đi xe máy có dấu hiệu khả nghi. Trong bức ảnh đó, xuất hiện hình ảnh một bé trai rất giống bé Nghĩa khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt nhiều ngày liền. Tuy nhiên, theo lời của anh Ất và chị Thảo thì đứa trẻ không phải là bé Nghĩa. Sau đó, cảnh sát cũng vào cuộc và xác nhận đứa trẻ trong bức ảnh không phải là bé Nghĩa.