'Làm thế nào để sống thanh thản, vứt bỏ mọi buồn lo?' - Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người giật mình tỉnh ngộ

Đời sống 09/10/2017 19:43

Ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một cuộc sống thanh thản, vứt bỏ được những nỗi muộn phiền. Song, không phải ai cũng dễ dàng tìm được câu trả lời chính xác cho mình. Và câu chuyện dưới đây sẽ lý giải cho bạn điều đó!

1.

Cuộc nói chuyện giữa Đức Phật với một người đàn ông luôn luôn phiền não

Vì cuộc sống gặp quá nhiều trắc trở, đau khổ, một người đàn ông đã tìm đến Đức Phật để mong được chỉ cách trút bỏ những lo âu, phiền não. 

Khi gặp Đức Phật, người đàn ông hỏi: "Thưa Đức Phật, tại sao cuộc đời con luôn gặp những điều không vui, con luôn phải sống trong lo lắng và phiền muộn?".

Nghe câu hỏi của người này, Đức Phật khẽ mỉm cười, nhìn anh ta và nói: "Muốn sống thanh thản, không phiền não, chỉ có thể phải biết BUÔNG BỎ".

Dù đã được Đức Phật giải đáp thắc mắc nhưng người đàn ông này vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hỏi: "Thưa Đức Phật, trên đời này có muôn triệu người, cũng chính là có muôn triệu phiền não. Nhưng cách mà Người đưa ra chỉ có một, đều giống hệt nhau, há chẳng phải mâu thuẫn lắm sao?".

'Làm thế nào để sống thanh thản, vứt bỏ mọi buồn lo?' - Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người giật mình tỉnh ngộ - Ảnh 1
Để có cuộc sống thanh thản, an nhàn con người phải biết BUÔNG BỎ - Ảnh minh họa: Internet

Đức Phật điềm đạm nhìn anh ta rồi hỏi: "Buổi tối khi đi ngủ, anh có hay nằm mơ không?".

"Thưa, tất nhiên rồi. Con rất hay nằm mơ", người đàn ông trả lời.

"Vậy những giấc mơ ấy có đều giống nhau không?", Đức Phật lại hỏi.

"Tất nhiên là không giống nhau rồi, thưa Người", người đàn ông trả lời, giọng băn khoăn.

"Thế có hay gặp ác mộng không?", Đức Phật mỉm cười hỏi tiếp.

"Vâng, con rất hay gặp ác mộng", người đàn ông kính cẩn trả lời.

"Anh ngủ cả nghìn vạn lần, có nghìn vạn lần nằm mơ thấy ác mộng"; Đức Phật mỉm cười nói tiếp: "Nhưng cách duy nhất để thoát khỏi những cơn ác mộng lại đều rất giống nhau. Đó chính là tỉnh dậy".

Sau khi nghe câu trả lời của Đức Phật, người đàn ông bất chợt tỉnh ngộ, chắp tay kính cẩn, không nói thêm một lời nào nữa.

2.

Lời bạt:

Có thể nói buồn phiền trong cuộc đời chúng ta cũng giống như giấc mộng, chỉ cần bạn nguyện ý buông bỏ thì sẽ thoát khỏi nó dễ dàng. Đời người ai cũng sẽ trải qua những khó khăn trắc trở cũng như có rất nhiều tiếc nuối về những việc đã qua. Sở dĩ nhiều người vẫn không thể sống thanh thản vì vẫn chưa chịu BUÔNG BỎ NHỮNG PHIỀN NÃO trong tâm.

Dù cuộc sống có nhiều gánh nặng như thế nào đi nữa, chỉ cần bạn biết cách chọn lựa thì sẽ có được cuộc sống như mình mong ước. Suy cho cùng, cách giải quyết buồn phiền hiệu quả nhất chính là buông bỏ mọi muộn phiền.

Dù biết làm được điều này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng thì ắt sẽ làm được!

 

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