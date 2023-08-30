Làm sao để bán được MacBook cũ giá cao?

Đời sống 30/08/2023 10:51

Một đơn vị thu mua MacBook cũ uy tín có thể giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.

Sau một thời gian sử dụng MacBook, người dùng có nhu cầu bán lại máy đang sử dụng để đổi máy mới. Một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất đó là làm sao để bán được chiếc MacBook cũ với giá cao và lựa chọn địa chỉ thu mua MacBook uy tín. Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc trên. Hãy cùng theo dõi nhé.

Làm sao để bán được MacBook cũ giá cao? - Ảnh 1

Một đơn vị thu mua MacBook cũ uy tín có thể giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.

Bạn nên chuẩn bị những gì trước khi bán Macbook cũ của mình?

  • Sao lưu dữ liệu sang một ổ cứng khác để tránh mất dữ liệu quan trọng.
  • Reset MacBook về cài đặt gốc để tránh lộ dữ liệu cá nhân lưu trên máy.
  • Kiểm tra ngoại hình và vệ sinh máy để tiện trao đổi với bên mua.
  • Để đảm bảo tính minh bạch, nếu máy đã qua sửa chữa, bạn có thể chuẩn bị hoá đơn sửa chữa, phiếu bảo hành để dùng khi cần thiết.

Trong trường hợp bạn không biết sao lưu cũng như reset máy thì hãy nhờ các đơn vị thu mua MacBook hỗ trợ.

4 mẹo bán MacBook cũ với giá cao

 

  • Đảm bảo sản phẩm ở tình trạng hoàn hảo khi bán 

 

Để bán được MacBook cũ với giá cao, người dùng có thể thực hiện theo các bước chuẩn bị MacBook cũ trước khi bán mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên. Khi người mua nhìn thấy bạn chuẩn bị một chiếc MacBook cũ có ngoại hình đẹp và sạch sẽ thì cơ hội để bạn thương lượng giá cả cao sẽ dễ dàng hơn.

 

  • Xác định dòng máy, model MacBook của bạn

 

Các đời MacBook khác nhau sẽ có giá thu mua lại khác nhau (MacBook Pro M1 cũ, MacBook Air M1 cũ, MacBook Intel cũ,…), bên cạnh đó bạn cũng cần xác định model của máy để biết được tùy chọn cấu hình của máy Mac để định giá hợp lý. Thông thường, bạn có thể kiểm tra model của máy ở mặt lưng máy hoặc số seri được trên thân máy. 

 

  • Kiểm tra bảo hành

 

Người dùng nên kiểm tra thời gian bảo hành chính hãng dành cho sản phẩm MacBook của bạn có còn hay không. Nếu sản phẩm của bạn vẫn còn bảo hành của Apple thì bạn nên lưu ý với cửa hàng thu mua MacBook vì những sản phẩm này thường được mua với giá cao hơn. 

 

  • Tham khảo nhiều đơn vị mua MacBook cũ khác nhau để tìm ra giá tốt nhất

 

Hiện nay, bạn có thể dễ dàng bán được MacBook cũ thông qua các cửa hàng hoặc các diễn đàn công nghệ, các chợ online. Tuy nhiên, nếu là người không am hiểu quá nhiều về công nghệ cũng như muốn bán MacBook nhanh chóng thì bạn nên tìm đến những cửa hàng lớn để tránh bị ép giá và quá trình mua bán diễn ra nhanh nhất. 

Để có được mức giá cao nhất khi bán MacBook cũ, người dùng có thể tìm kiếm nhiều cửa hàng tại TPHCM sau đó so sánh cửa hàng nào trả giá cao nhất để tiến hành giao dịch. 

Địa chỉ thu mua MacBook cũ giá cao tại TPHCM uy tín

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một địa chỉ uy tín tại HCM có dịch vụ thu mua MacBook cũ giá cao thì hãy tham khảo ngay QMac Store.

Làm sao để bán được MacBook cũ giá cao? - Ảnh 2

QMac Store là nơi thu mua MacBook cũ uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng.

QMac Store là đơn vị thu mua hầu hết tất cả các dòng MacBook cũ với giá cao nhất thị trường. QMac còn hỗ trợ khách hàng thu cũ đổi mới ưu đãi cao, hỗ trợ backup và sao lưu dữ liệu cho khách hàng. Ngoài ra, nếu như bạn không có điều kiện đến trực tiếp cửa hàng, QMac cũng hỗ trợ thu mua MacBook cũ tận nhà chuyên nghiệp.

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