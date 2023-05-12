Làm rõ nguyên nhân rùa quý hiếm nhất thế giới chết ở hồ Đồng Mô

Đời sống 12/05/2023 13:52

UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành, địa phương liên quan thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân rùa quý hiếm nhất thế giới nặng gần 100kg chết ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây).

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc xử lý vụ rùa hồ Gươm nặng gần 100kg bị chết ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây) vào ngày 23/4/2023.

Văn bản nêu rõ, TP thống nhất chủ trương đối với đề xuất về xác định nguyên nhân rùa bị chết và biện pháp bảo quản xác của con rùa trên theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Đồng thời, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân dẫn đến việc rùa bị chết.

"Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của rùa, báo cáo UBND TP kết quả theo quy định" - ông Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đánh giá chất lượng nước, môi trường tại vị trí phát hiện rùa chết và tại các vị trí có nguồn xả thải lớn vào hồ. 

Đồng thời, báo cáo đánh giá kết quả quan trắc môi trường nước trên hai hồ Đồng Mô và Xuân Khanh, báo cáo UBND TP kết quả trước ngày 10/6/2023.

Thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân dẫn tới việc rùa bị chết, đồng thời lên phương án bảo quản xác rùa.

 

 

Làm rõ nguyên nhân rùa quý hiếm nhất thế giới chết ở hồ Đồng Mô - Ảnh 1
Con rùa mai mềm thuộc họ rùa hồ Hoàn Kiếm được phát hiện ở hồ Đồng Mô năm 2020 - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trức đó, theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 23/4, ông Phùng Huy Vinh - trưởng Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây (Hà Nội) - xác nhận một con rùa thuộc họ rùa hồ Hoàn Kiếm vừa được phát hiện đã chết ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây).

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn, cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô có thể đã chết nhiều ngày trước khi nổi lên mặt nước, như chuyện từng xảy ra với "cụ" rùa Hồ Gươm cuối cùng. Cá thể này có chiều dài toàn thân 156cm, chiều dài mai rùa 98cm, chiều rộng mai rùa 76cm, cân nặng 93kg.

Theo nhận định, cá thể rùa Hoàn Kiếm bị chết nhiều khả năng chính là cá thể rùa đã được bẫy bắt thành công vào năm 2020. Khi đó, các nhà bảo tồn đã bẫy bắt thành công một cá thể rùa Hoàn Kiếm có cân nặng 86kg, chiều dài mai 99,5cm, rộng mai 75,5cm.

Việc cá thể rùa bị chết đã làm hẹp dần hy vọng khôi phục loài rùa quý hiếm nhất thế giới này. Nguyên nhân cái chết của cá thể rùa này đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Hồ Đồng Mô là nơi sinh sống của Loài Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei) còn có tên gọi khác là rùa Hoàn Kiếm, rùa hồ Gươm là loài rùa nguy cấp, quý hiếm nhất thế giới.

Đến nay thế giới chỉ còn ba con được ghi nhận, trong đó một con được nuôi ở Trung Quốc, một con ở hồ Xuân Khanh (Hà Nội được phát hiện 2017) và một con ở hồ Đồng Mô phát hiện năm 2007.

Rùa Hoàn Kiếm ở Đồng Mô chết: Việt Nam còn bao nhiêu cá thể cùng loài để bảo tồn?

Rùa Hoàn Kiếm ở Đồng Mô chết: Việt Nam còn bao nhiêu cá thể cùng loài để bảo tồn?

Các nhà bảo tồn rùa vẫn kỳ vọng còn một cá thể rùa Hoàn Kiếm sinh sống tại Đồng Mô, vì từ lâu, người dân đánh bắt cá khẳng định có 1 cá thể nhỏ hơn cá thể vừa chết, đang sống trong hồ.

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