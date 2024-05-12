Tử vi tuần mới (13/5-19/5/2024): 3 con giáp vượt bậc thăng tiến, tiền tài chạm nóc, phú quý vang danh, thuận lợi đủ đường

Tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Tý thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Phương diện tình cảm của tuổi Tý lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo. Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những cá nhân sinh năm Mùi thường sở hữu tính cách độc lập, can đảm trong việc theo đuổi ý tưởng cũng như hành động của mình, bản mệnh thực tiễn và có nền tảng giáo dục vững chắc. Bất kể tình huống thế nào, bản mệnh luôn giữ thái độ chỉn chu và biết cách giao tiếp một cách tinh tế. Bản mệnh bền bỉ, mạnh mẽ và không hề dễ dao động.

Trong khoảng thời gian tuần mới, tuổi Mùi có triển vọng tài chính sáng sủa. Bản mệnh có cơ hội tăng cường vị thế xã hội và tích lũy của cải. May mắn của bản mệnh sẽ ngày càng phát triển và tài chính sẽ không ngừng được cải thiện.

Riêng về mặt tình cảm, những người tuổi Mùi nên chủ động mở rộng tâm hồn và không nên bỏ qua những ai thực sự trân trọng mình. Bản mệnh còn có khả năng thu hút sự chú ý của người khác phái nhờ những phẩm chất và điều kiện thuận lợi trong mọi khía cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.