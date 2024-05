Nghẹn ngào nỗi lòng người cha của nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người: 'Giờ chỉ mong phép màu đến với con'

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Hoàng Văn Thành (xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vẫn luôn tự hào về người con gái học giỏi, tự lập từ nhỏ. Do là bộ đội đóng quân ở biên giới cách nhà 200km, người cha hiếm khi có dịp về nhà, hai con đều do vợ chăm sóc.

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội khóa 2013-2019, hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư khóa 2019-2022, chị Lý công tác tại Bệnh viện K Tân Triều chưa được bao lâu thì tai nạn "từ trên trời rơi xuống".