Vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe lu và xe máy xảy ra tại quốc lộ 19 đi qua thị trấn Đăk Đoa (Gia Lai) khiến một cháu bé tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tin tức, vào khoảng 15h37 ngày 12/5, xe lu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khang Nhật do tài xế Lỡ Quang Long (sinh năm 1988, trú tại An Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai) điều khiển đang thi công lu lèn mặt đường tại Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên - nâng cấp quốc lộ 19.

Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Mai (sinh năm 1958, trú tại thôn 3, thị trấn Đăk Đoa) điều khiển xe gắn máy 50CC BKS 81AA - 04106 chở theo cháu trai là Lê Hoàng L. (sinh năm 2018) băng ngang đường Nguyễn Huệ (đoạn quốc lộ 19 qua Gia Lai). Do thiếu chú ý quan sát, chiếc xe gắn máy đã va chạm vào xe lu đang thi công. Chiếc xe lu không kịp dừng lại đã cán trúng cháu bé khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, một cán bộ chính quyền địa phương huyện Đăk Đoa cho biết, vào thời điểm trước khi tai nạn giao thông xảy ra, đơn vị thi công không tổ chức giăng dây cảnh báo đang thi công và không đảm bảo an toàn giao thông. Trong khi đó, quốc lộ 19 đoạn qua thị trấn Đăk Đoa là khu dân cư đông đúc, có lượng phương tiện lưu thông qua lại mật độ cao.

Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đăk Đoa đang thụ lý vụ án và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông trên.

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