Sau khi sinh 4 đứa con, người mẹ đã nhẫn tâm vứt tất cả vào trong thùng nước trộn bê tông khiến chúng tử vong ngay tại chỗ.

Sự thật trên đã được giấu kín suốt 20 năm, thế nhưng vào ngày 20/11 vừa qua, người mẹ tàn nhẫn này đã tự mình đến sở cảnh sát đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, người mẹ này nói nguyên nhân khiến bà giết chết cả bốn đứa con vì không có đủ tiền để nuôi chúng. Khi đến nơi, cảnh sát đã tìm thấy bốn chiếc xô bị nghi phạm cất giấu trong tủ âm tường. Qua giám định của các pháp y, trong cả bốn chiếc xô đó đều chứa xương cốt của con người.

Khi sự thật được phát hiện, hàng xóm của người phụ nữ này vô cùng bàng hoàng vì trông bà ta vô cùng bình thường, không có bất cứ biểu hiện gì giống như một kẻ tội phạm có thể giết chết 4 mạng người.

Theo hai kênh tin tức của Nhật Bản là NHK và MBS, nữ nghi phạm tên là Saito Yumi (53 tuổi), sống trong căn hộ tầng 3 của một chung cư ở Neyagawa, Osaka (Nhật Bản).

Khai với cảnh sát, người phụ nữ này nói: “Tôi không phải một người dư dả về tiền bạc, không thể nào nuôi nổi 4 đứa trẻ này. Do đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng rất khổ tâm mà chẳng có ai để chia sẻ".

Được biết, những đứa trẻ này được sinh trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1997. Trong hơn 20 năm, mỗi khi chuyển sang căn hộ mới, bà Saito Yumi vẫn không quên mang theo 4 chiếc xô chứa xác con của mình.

Ngày 21/11, cảnh sát địa phương đã bắt giữ bà Saito Yumi. Cơ quan chức năng nhận định vụ án giết chết 4 đứa trẻ sơ sinh rồi giấu xác suốt 20 năm có tính chất vô cùng nghiêm trọng do đó cần phải điều tra, thu thập nhiều chứng cứ chi tiết hơn trước khi có thể tiến hành những bước tố tụng tiếp theo.

Ngoại tình rồi có thai, mẹ nhẫn tâm giết con mới đẻ Vì chồng bị tai nạn liệt nửa người, R. nảy sinh tình cảm và có thai với người đàn ông khác. Khi đứa trẻ ra đời, người mẹ này nhẫn tâm cướp đi mạng sống của bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hai-me-ruot-nhan-tam-sat-hai-4-dua-con-so-sinh-roi-giau-vao-trong-xo-nuoc-che-giau-su-that-suot-20-nam-257068.html