Khung giờ hạnh phúc – Nhận quà hấp dẫn cùng YouTV & SNTV

Tiếp nối thành công của chương trình Phim Ấn giờ vàng - Ngập tràn quà tặng , YouTV & SNTV tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi Khung giờ hạnh phúc - Săn code nhận quà dành cho khán giả trên toàn quốc. Đây cũng là lời tri ân gửi đến các khán giả đã đồng hành cùng YouTV & SNTV trong suốt thời gian qua.

- Soạn tin nhắn theo cú pháp: QTGV_Mã số Quà tặng_Mã số May mắn gửi 6066 (Trong đó: “ _” là khoảng trắng).

Cùng trải nghiệm Khung giờ hạnh phúc với 2 khung phim Thái Lan, Ấn Độ lúc 19h30 và 20h30 trên YouTV & SNTV; nhanh tay nhắn tin để có cơ hội sở hữu những thiết bị gia dụng tiện ích như: Bàn ủi hơi nước Steam O Power, Cây lau nhà Flip N Clean, Đai mát-xa Gymform Abs & Core, Máy ép trái cây Power Juicer Elite.

Chương trình diễn ra từ: 21/3/2016 – 24/4/2016.

Chi tiết truy cập: www.youtv.vn, www.sntv.vn

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