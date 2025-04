Không khí khác lạ tại Vạn Hạnh Mall trong ngày cuối tuần, xuất hiện một góc nhỏ nhân văn làm ai nấy cũng thấy ấm lòng

Khu vực tầng trệt và tầng 6 vẫn là những nơi tập trung đông khách hàng nhất. Tại tầng trệt, nhiều người lựa chọn các hàng ăn uống, sau đó đến ngồi uống trà sữa ngay gần đó. Trong khi đó, tầng 6 là nới có rạp chiếu phim cũng rộn ràng hơn hẳn bởi khách đến xem phim cuối tuần.

Một điểm dễ nhận thấy khác là các biện pháp an toàn tại Vạn Hạnh Mall đã được siết chặt hơn. Các khu vực lan can kính tại tầng cao đã được điều chỉnh nâng cao lên khoảng 1,7m để đảm bảo an toàn tối đa cho khách. Đồng thời, lực lượng bảo vệ, an ninh cũng luôn túc trực ở các tầng để hỗ trợ khi cần thiết.

Lực lượng an ninh giám sát tại các tầng - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, Vạn Hạnh Mall còn gây chú ý với khách hàng đến trung tâm khi tổ chức không gian để mọi người có thể nán lại và viết những lá thư nhỏ, bày tỏ những nỗi niềm của mình trong cuộc sống.

Khu vực mới này được gọi là Góc Yêu thương - được tổ chức từ ngày 18/4 đến 4/5. Theo quan sát, khu vực Góc Yêu Thương là một trong những nơi được nhiều bạn trẻ và các gia đình chọn ghé đến sau khi mua sắm.

Khu vực này bao gồm quầy check-in chụp ảnh cho khách hàng, đồng thời có nhiều hoạt động miễn phí như: Tặng trà sữa và bánh miễn phí, cùng nhiều hoạt động được thay đổi luân phiên như: Nặn tò he, tô tượng, tổ chức âm nhạc...

Những lời nhắn của khách hàng mong Vạn Hạnh Mall sớm vượt qua "những khoảng trầm không mong muốn" - Ảnh: Báo Phụ nữ số

Điều đặc biệt, Vạn Hạnh Mall cũng mở tủ Tủ Yêu Thương - nơi để các bạn trẻ chia sẻ cảm xúc của mình ngày hôm nay, và có cơ hội nhận quà từ Vạn Hạnh Mall.

Thế là bên trong chiếc tủ này, nhiều người trẻ đã gửi những lời nhắn đến Vạn Hạnh Mall, chúc trung tâm thương mại vượt qua "những khoảng lặng không ai mong muốn". Đồng thời, cũng có nhiều khách hàng chia sẻ cảm xúc vui buồn của mình ngày hôm đó - như một cách để giải toả cảm xúc tiêu cực.