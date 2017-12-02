Khởi tố gã yêu râu xanh dụ đồng nghiệp nữ uống nước ngọt pha thuốc ngủ để hiếp dâm

Đời sống 02/12/2017 16:11

Nhân lúc đồng nghiệp đến nhà chơi, Tự đã mời chị này uống nước ngọt trộn sẵn thuốc ngủ và sau đó thực hiện hành vi đồi bại.

Hôm nay (2/12), Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quang Tự (22 tuổi, ngụ xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình làm việc tại một công ty trên địa bàn xã Điện Hòa, Tự có quen biết với chị Tr. (17 tuổi), người cùng địa phương.

Trưa ngày 19/8, được nghỉ làm nên chị Tr. đến nhà Tự chơi. Lúc này, Tự nảy sinh ý định đồi bại với đồng nghiệp nên lên kế hoạch mua nước ngọt và thuốc ngủ để pha vào. Tuy nhiên, tìm khắp các cửa hàng nhưng Tự không mua được thuốc ngủ, theo Pháp Luật TP.HCM.

Khởi tố gã yêu râu xanh dụ đồng nghiệp nữ uống nước ngọt pha thuốc ngủ để hiếp dâm - Ảnh 1
Lê Quang Tự tại cơ quan điều tra - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Đúng lúc đó, Nguyễn Xuân Mẫn (22 tuổi, ngụ xã Điện Thắng Bắc, TX. Điện Bàn), bạn Tự, cũng đến chơi. Tự liền nhờ Mẫn đi mua 10 viên thuốc ngủ và 2 túi nước ngọt. Mẫn đồng ý và mua được giúp Tự một vỉ thuốc an thần. Sau đó, Tự nghiền nhỏ thuốc thành bột rồi hòa vào nước ngọt, mời chị Tr. uống.

Sau khi uống hết nửa túi nước ngọt, cảm thấy buồn ngủ nên chị Tr. xin vào phòng mẹ Tự ngủ nhờ. Nhận thấy thời cơ thuận lợi, Tự vào phòng đóng cửa và thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị Tr. tỉnh dậy, ra sức chống cự nhưng gã biến thái vẫn quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng.

Sau khi xảy ra sự việc, bị hại đã đến Công an TX. Điện Bàn tố cáo hành vi hiếp dâm của Tự. Cơ quan công an đã mời y lên làm việc. Tại đây, Tự đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào lời khai của Tự, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố đối tượng Phạm Xuân Mẫn về tội đồng phạm trong vụ án.

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