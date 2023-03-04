Khởi tố 4 đối tượng ‘bắt cóc’ con nợ về giam giữ, đánh đập

Đời sống 04/03/2023 13:32

Do mâu thuẫn nợ nần, nhóm đối tượng lên kế hoạch bắt cóc, đánh đập con nợ rồi yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ với số tiền hàng trăm triệu đồng.

 

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 4/3, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Tấn Lộc (40 tuổi), Trần Thanh Quý (24 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phước), Trần Văn Văn (25 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) và Nguyễn Thị Kiều Nương (27 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo kết quả điều tra, Lộc có quen và nhiều lần cho anh Trần Văn Dũ (32 tuổi, quê Sóc Trăng) mượn tiền. Sau đó, Dũ lánh mặt và không trả tiền.

Tháng 11/2022, Lộc cung cấp tài khoản mạng xã hội của Dũ cho Nương và nhờ làm quen. Lộc hứa nếu hẹn Dũ gặp mặt sẽ trả công cho Nương 50 triệu đồng.

Từ nickname do Lộc cung cấp, Nương tìm và thả tim vào các clip do anh Dũ đăng trên trang cá nhân. Sau khi kết bạn, Dũ hẹn đến ngày 20/11/2022 sẽ tổ chức sinh nhật cho Nương.

Sáng 20-11, Lộc đã thuê 3 phòng tại khách sạn và thông báo cho Nương, đưa Dũ đến. Cả nhóm ước hẹn khi nào Nương chụp ảnh bánh sinh nhật đăng trên trang các nhân, sẽ ập vào phòng khống chế Dũ.

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Các đối tượng bị bắt giữ

Đến 8 giờ cùng ngày, Dũ đi xe khách từ Sóc Trăng đến ngã tư TX.Cai Lậy. Nương lái xe máy đến đón Dũ đi ăn sáng, mua bánh kem. Sau đó, Dũ rủ Nương vào khách sạn.

Như kế hoạch đã thống nhất với Lộc, Nương nói Lộc đến khách sạn đã thuê sẵn và được đưa vào phòng số 4.

Lúc này, Lộc, Văn, Quý ở phòng số 5 và số 9. Khoảng 5 phút sau, Lộc thấy Nương chụp ảnh bánh kem đăng trên Zalo làm ám hiệu nên cùng đồng bọn đến gõ cửa phòng. Dũ vừa mở cửa thì bị nhóm Lộc khống chế.

Nhóm của Lộc dùng băng keo trói tay Dũ, đưa lên ôtô chở đến ngã tư Đồng Tâm. Tại đây, Lộc mua 2 ổ khóa để khóa chân Vũ và đưa về nhà ở Tân Phước.

Dũ được Lộc dẫn vào ngồi trên ghế sofa trong trình trạng chân, tay bị trói. Lộc dùng gậy bóng chày đánh Dũ và ép viết giấy nợ số tiền 274 triệu đồng.

Lộc gọi cho người thân của Dũ thông báo sự việc và yêu cầu gia đình bảo lãnh trả nợ. Chiều cùng ngày, Nương đến gặp Lộc để nhận thêm 45 triệu đồng tiền công như đã hứa.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, người thân của Dũ đến nói chuyện nhưng bị Lộc đuổi về do không mang theo tiền. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Văn và Quý dẫn Dũ đến nhà chị Trần Bích Tuyền (chị ruột Dũ) ở huyện Tân Phước để buộc anh viết giấy nợ với số tiền 310 triệu đồng.

Sau đó, cả hai đưa Dũ trở về nhà Lộc, dùng dây xích khóa chân anh vào ghế salon gỗ và đi ngủ. Đến 0 giờ ngày 21/11/2022, Công an huyện Tân Phước phát hiện vụ việc nên lập biên bản, đưa Dũ đến bệnh viện điều trị.

Quá trình điều tra, Công an huyện Tân Phước đã khởi tố bắt tạm giam các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

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